MEB’den zafiyet Diyanet’ten atak

AKP hükümetleri döneminde eğitim, toplumsal yaşamı dönüştürme politikasının aracı haline getirildi. İktidarın destek ve yönlendirmesi ile ilköğretimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde dini eğitim, merkeze oturtuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik dini eğitim atağına karşın MEB’in okul öncesi kademedeki eylemsizliği dikkati çekti.

Sayıları giderek artarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı çocuk Kuran kurslarının 2025 yılı itibarıyla ulaştığı sayı, “Okul öncesi eğitim Diyanet’in tekeline bırakıldı” eleştirilerinin haklılığını ortaya koydu. 2015’te 554 olan Diyanet’in 4-6 yaş grubuna yönelik Kuran kurslarının sayısı, 2025 itibarıyla 6 bin 271’e ulaştı.

DİNİ DEĞERLER SERİSİ

İktidarın destek ve yönlendirmeleri ile okulöncesi eğitimdeki ağırlığını giderek artıran Diyanet, çocuk Kuran kurslarında okutulmak üzere bastırılacak kitaplar için de kesenin ağzını açtı. Başkanlık, “Dini Değerler Serisi” adı altındaki 10 kitabın basımı için 5 Aralık’ta ihale düzenledi. Pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihaleye altı şirket davet edildi, iki şirket teklif sundu. Teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, Sarıyıldız isimli şirketin teklifini uygun buldu. Şirket ile Diyanet arasında 25 Aralık’ta 2 milyon 358 bin TL’lik sözleşme imzalandığı öğrenildi. İhale kapsamında toplam 10 kitap bastırılacağı belirtildi.

SAYILARI GİDEREK ARTIYOR

Diyanet’in 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları’nın sayısında yıllar itibarıyla çarpıcı artış kaydediliyor. 2015 ve 2016 yıllarında 554 olan 4-6 Yaş Kuran Kursu sayısı, 2017-2025 döneminde bazı yıllara göre şöyle sıralanıyor:

• 2017: 2 bin 980

• 2019: 7 bin 963

• 2021: 4 bin 437

• 2023: 5 bin 651

• 2025: 6 bin 271