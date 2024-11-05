MEB’in ajandasında öğrenciye yer yok

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bir öğün ücretsiz yemek talebine “kaynak yetersiz” yanıtı verirken aralarında dini vakıfların da yer aldığı, “kâr amacı gütmeyen kuruluş” adı altında faaliyet yürüten kuruluşlara aktardığı para hesaplandı. Vakıflara Ocak 2023-Haziran 2024 döneminde 5,6 milyar TL kaynak transfer eden Bakanlık, 2025’te ise 7 milyar TL’lik transfer öngördü. Eğitim, AKP iktidarı döneminde en çok tahrip edilen alan olurken Birbiri ardına yapılan müfredat değişiklikleri ile hiçbir öğrenci, temel eğitimini başladığı eğitim sistemiyle tamamlayamadı. Yaz boz tahtasına çevrilen eğitim sistemi, AKP'nin çözüm üretmeyen politikaları nedeniyle adeta sorunlar yumağı haline geldi.

Tartışmalı müfredat değişikliğinin ardından niteliği de sorgulanır hale gelen eğitimde, öğrencilerin ve velilerin talepleri görmezden gelindi. AKP’nin hemen her yıl, “Çözülecek” dediği ikili eğitim sorunu kangren halini alırken öğrencilerin, “Bir öğün ücretsiz yemek” talebi de bütçe yetersizliğine takıldı.

VAKIFLARA 5,6 MİLYAR TL

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bütçe verileri ise “Yok” denilen kaynağın vakıf ve dernekler için seferber edildiğini ortaya koydu. Bakanlığın, “Kâr amacı gütmeyen kuruluş” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere Ocak 2023 ile Haziran 2024 dönemini kapsayan bir buçuk yılda 5 milyar 637 milyon 126 bin TL kaynak transfer ettiği belirlendi.

Bakanlığın, vakıf ve derneklere 2025, 2026 ve 2027 yıllarında aktarmayı öngördüğü kaynak da paylaşıldı. MEB bütçesinden vakıf ve derneklere 2025-2027 döneminde 22 milyar 480 milyon 921 bin TL kaynak aktarılacağı bildirildi. Vakıf ve derneklere aktarılması öngörülen kaynağın yıllara göre dağılımı şöyle sıralandı:

• 2025: 7 milyar 26 milyon 716 bin TL

• 2026: 7 milyar 515 milyon 722 bin TL

• 2027: 7 milyar 938 milyon 483 bin TL

∗∗∗

KUŞA DÖNEN BÜTÇE

MEB bütçesinin toplam bütçe oranında yıllar itibarıyla yaşanan erime de dikkati çekiyor. Buna göre, 2014 yılında yüzde 12,8, 2015 yılında yüzde 13,1, 2016 yılında yüzde 13,3 olan MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payı, 2017-2024 döneminde ise yıllara göre şöyle kaydediliyor: