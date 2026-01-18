MEB’in akademisi belirsizliklerle dolu

Tartışmalı Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ile hayata geçirilen Milli Eğitim Akademisi’ne dair belirsizlikler sürüyor.

Eğitim fakülterini bypass edecek olan akademi kapsamında alınacak 10 bin öğretmenin branşlarına göre öğretmenlik eğitimi alacağı iller açıklandı. En fazla kontenjan sınıf ve özel eğitim öğretmenliklerine ayrılırken, Ankara ve İstanbul akademi merkezleri öne çıktı.

Sınıf öğretmenleri İstanbul, Ankara, Antep, Erzurum ve Aksaray’da; özel eğitim öğretmenleri İstanbul, Ankara ve Antep’te; yabancı diller öğretmenleri İstanbul ve Kayseri’de; okul öncesi öğretmenleri ise Sivas’ta eğitim görecek.

Açıklanmayan branşlar için ayrıca duyuru yapılacağı bildirildi. Ancak 1 Ocak 2025’te tüm itirazlara karşın ÖMK ile hayata geçirilen Milli Eğitim Akademisi’nin işleyişine dair temel başlıklar ise hâlâ net değil. Akademinin ne zaman eğitime başlayacağı, hazırlık sürecinin süresi ve programın içeriğine dair belirsizlikler sürüyor.

***

AKADEMİ VAR, TAKVİM YOK

Eğitim fakülterini tanımayan MEB’in ısrarcı olduğu akademilerde öğretmenlerin ne zaman eğitime başlayacağı belirsizliğini koruyor. Eğitim sürecinin kaç ay süreceği, hangi aşamalardan oluşacağı ve eğitimin içeriği konusunda MEB tarafından ayrıntılı bir takvim açıklanmadı. Öte yandan güvenlik soruşturmalarının tamamlanma süresi ve asıl-yedek listelerin ocak ayı sonunda yayımlanacak olması, sürecin daha da uzayabileceğine işaret ediyor. Buna göre Akademi’de hazırlık eğitimine alınacak öğretmenlerin 2026-2027 eğitim öğretim döneminde göreve başlamaları mümkün olmayacak.

***

FAKÜLTELER BYPASS EDİLDİ

Eğitim fakültelerindeki eğitimi yetersiz bulan Milli Eğitim Bakanlığı’nca öğretmenlere 12 aylık bir akademi programının verilmesi, öğretmen niteliği tartışmalarını beraberinde getiriyor. Eğitim meslek örgütleri, bu sürenin öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği pedagojik ve akademik donanımı kazandırmak için yeterli olup olmadığı sorusunu gündeme taşıyor.

***

LİYAKAT TARTIŞMASI

MEB’in öğretmen atamalarında düzenlenen mülakatlardaki usulsüzlük tartışmaları sürerken akademiden öğretmenliğe atanacak adayların belirlenmesinde sözlü sınavların ağırlıklı olması eleştiriliyor. Akademide görev alacak eğitimcilerin Bakan ve Bakanlık kadrolarında görev yapanlardan istihdam edilen kişiler tarafından belirlenecek olması liyakat tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

***

BARINMA KRİZİ YARATILACAK

Ankara ve İstanbul’daki akademilerde öğretmenlere barınma imkânı sağlanmayacak olmasına tepkiler sürüyor. MEB tarafından barınma olanağı bulunduğu belirtilen illerde dahi bu olanakların ücretli olması, akademi sürecinin ekonomik yükünü artırıyor. Meslek örgütleri, aylık 30 bin TL’lik maaşla öğretmenlerin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağını vurguluyor.

***

ÖĞRETMEN AÇIĞI BÜYÜYOR

Türkiye genelinde öğretmen en az 100 bin öğretmen açığı bulunurken akademiye girecek öğretmenler yaklaşık 1,5 yıl göreve başlayamayacak. Diğer bir deyişle bu süreç boyunca MEB’e öğretmen ataması yapılmayacak. MEB’in ücretli öğretmen sayılarındaki artış ise ihtiyacın boyutunu görünür kılıyor. Buna karşın Akademiye Giriş Sınavı (AGS) sonrası açıklanan 10 bin öğretmen ataması sayısı ülke tarihinin en düşük düzeyleri arasında yer aldı. Sözkonusu öğretmenlerin göreve başlama tarihlerinde yaşanacak gecikme 2023 yılı mülakat mağduru ve 2024 yılı ek kontenjan mağduru öğretmenlerin ek atama taleplerini yeniden gündeme getirdi.