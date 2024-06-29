MEB’in başarısızlığı sonuçlara yansıdı

Haber Merkezi

AKP iktidarının yapboza çevirdiği eğitim sisteminin niteliksizleşmesi sonucu sınav sonuçlarına da yansıdı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarına göre geçen yıl 1 milyon 30 bin 195 öğrenciden 562’sinin tam puan aldığı sınavda bu yıl 1 milyon 38 bin 992 bin 906 öğrenciden yalnızca 352’si, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavda tam puan alan öğrenci sayılarına ilişkin veriler de belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 95,61 oldu.

Sınava katılan öğrencilerin 352'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Sınav sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 83,85'i yerel, yüzde 16,15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525, bu okulların kontenjanı ise 203 bin 638 oldu. LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.