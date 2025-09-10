MEB’in bütçe payı eriyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) 2026 yılı için ayrılması planlanan ödeneğin merkezi yönetim bütçesinin toplamına oranı, “AKP eğitime bütçeden aslan payını verdi” iddiasının doğru olmadığını bir kez gözler önüne serdi. MEB’e 2026 yılı için verilmesi öngörülen bütçenin merkezi yönetim bütçesine oranının, 2014 yılını dahi yakalayamadığı öğrenildi.

2026-2028 dönemine yönelik Orta Vadeli Plan ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 2026, 2027 ve 2028 yıllarında teklif edilecek bütçeler de belli oldu. Veriler, “İktidarın bütçeden eğitime aslan payını ayırdığı” iddiasının doğru olmadığını ortaya koydu.

GİDEREK AZALAN ORAN

MEB'e 2026 yılı için teklif edilmesi planlanan bütçe kayıtlara, 1 trilyon 943 milyar 515 milyon 746 bin TL olarak geçti. 2014 yılında yüzde 12,8 olan MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı, 2026 yılında 2014'e göre, 1,6 puan geriledi. Buna göre, MEB’in 1,9 milyar TL öngörülen 2026 yılı bütçesi, toplam 17 trilyon 250 milyar 971 milyon 108 bin TL’lik merkezi yönetimin bütçesinin yalnızca yüzde 11,2’sini oluşturdu.

MEB bütçesinin toplam bütçe oranında yıllar itibarıyla yaşanan erime de dikkati çekti. Buna göre, 2014 yılında yüzde 12,8, 2015 yılında yüzde 13,1, 2016 yılında yüzde 13,3 olan MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payı, 2024 yılında yüzde 9,9’a kadar geriledi. 2026 yılında, merkezi yönetim bütçesi içindeki payı görece artırılan MEB, artışa karşın 2014 yılını dahi yakalayamadı.

MEB’e 2026 yılı için teklif edilen bütçenin genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için ayrılan toplam bütçe içindeki payı uluslararası standart kabul edilen yüzde 12’nin de altında kalıyor.

BÜTÇE YOKUŞ AŞAĞI (%)

MEB’e ayrılan bütçenin merkezi yönetim bütçesi toplamı içindeki oranı, 2017-2026 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı: