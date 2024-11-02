MEB’İN çözümü okullarda ‘Üçlü eğitim’: Tek binada 3 okul

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) plansızlığının faturası öğrencilere kesilirken Eskişehir ve Diyarbakır’da “depreme dayanıksız” olduğu gerekçesiyle yıkılan veya güçlendirme çalışması yapılması için boşaltılan okulların öğrencileri ikili eğitim görüyor. 2020’de meydana gelen Elazığ depremi nedeniyle Diyarbakır Bağlar’da hasar gördüğü için yıkılan 9 okulun öğrencileri farklı okullara taşındı. Depremin üzerinden 4 yıl geçmesine karşın okullar eğitime açılmazken öğrenciler ikili eğitim görmeye devam ediyor.

Bunun en çarpıcı örneği ise ilçedeki 2 ayrı okulda ‘üçlü eğitim’in yapılması oldu. Buna göre ilçede bulunan Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin binasında iki ayrı okul daha eğitim veriyor. Binada, inşaatı tamamlanan ancak henüz eğitime başlamayan Yunus Emre İlkokulu’nun, Fatih Anadolu Lisesi’nin ve Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencileri eğitim görüyor. Bu nedenle iki lisenin öğrencileri sabah saatlerinde, ilkokul öğrencileri ise öğleden sonra okula gidiyor.

Aynı zamanda aynı ilçedeki Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin binasında ise Çelebi Eser Ortaokulu ile Çelebi Eser İmam Hatip Ortaokulu ‘üçlü eğitim’ veriliyor. Çelebi Eser Ortaokulu’nun binasının inşaatının bitmiş olduğuna dikkat çeken eğitimciler, öğrencilerin henüz yeni binaya taşınmadığına dikkat çekti.

Ancak ilçedeki öğrenciler yaşadığı sorunlar bununla da sınırlı kalmadı, 3 ayrı okulda ikili eğitim sürüyor. Buna göre, Hüseyin Uluğ İlkokulu binasında hem bu okulun öğrencileri hem de Alipınar İlkokulu öğrencileri eğitim görüyor. Aynı zamanda Yeniköy Lisesi’nde Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Bağlar İmam Hatip Ortaokulu’na taşınan Milli Eğitim Vakfı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ise tek binada ikili eğitim alıyor. Ancak Bağlar İmam Hatip Ortaokulu’na taşınan Milli Eğitim Vakfı İmam Hatip Ortaokulu’nun binasında ise Nüket ve Coşkun Akyol İlkokulu öğrencileri taşındı.

HANGİ OKUL NEREDE EĞİTİM VERİYOR?

ÇÖZÜM ÜRETİLMİYOR

Eğitime ayrılan payın her geçen yıl azaldığına dikkat çeken Eğitim Sen Diyarbakır Şubesi Eşbaşkanı Duygu Özbay, “Geçen yılın bütçesinden eğitime sadece yüzde 3 ayrıldı ve bütçenin büyük bir kısmı yine çeşitli dernek ve vakıflara aktarıldı. Her bütçe döneminde kamusal hizmetlere ayrılan oranın düşük olması kamusal hizmetlerin nitelikli verilmesini engellerken toplumun kamusal hizmetlere erişimini kısıtlamaktadır. Bugün eğitime çok az bir bütçe ayrılması çocukların kamusal eğitim hakkını sekteye uğratmakta ve bu hakkın ihlal edilmesine neden olmaktadır. Eğitime yeterli bütçe ayrılmaması sayısı az okullar, kalabalık sınıflar, ataması yapılmayan öğretmenler, hijyenden uzaklaştırılmış okullar demektir” dedi.

Okulların inşaatının 4 yıldır devam ettiğine dikkat çeken Özbay, “Tasarruf tedbirleri de yaşanan bütün bu olumsuzlukları daha da şiddetlendiren bir yerde durmaktadır. Bugün bu okulların inşaatının devam etmesi, yıkılanların yerine yenisinin yapılmaması, temizliğinin yapılmaması ve donanım bakımından yetersiz olması hem bütçenin adil dağıtılmaması hem de yürürlükte olan tasarruf tedbirleriyle ilişkilidir. Oysaki her öğrencinin nitelikli kamusal eğitim hakkından faydalanması gereklidir” ifadelerini kullandı.

Özbay son olarak şunları aktardı: “Bugün sürdürülebilir teknolojiyi yeni oluşturulan müfredatın tamamına dahil eden politikaların ülkedeki okulların gerçekliği ile örtüşmediğini bir kez daha görüyoruz. Eğitime yeterli derecede ayrılmayan bütçe çocukların bir öğün ücretsiz yemek hakkının ihlal edilmesine neden olmaktadır. Okulların fiziki sorunları, temizlik sorunları giderek şiddetlenirken MEB ve Milli Eğitim Müdürlükleri hiçbir çözüm üretmemekte ve yapay gündemlerle meşguliyet yaratmaya çalışmaktadır.”

SINIF MEVCUDU ARTTI

Okul binalarının “depreme dayanıksız” olması sebebiyle ikili eğitime geçilen iller Diyarbakır ile de sınırlı kalmadı. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulunan Porsuk İlkokulu depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılırken burada eğitim gören öğrenciler Gülay Kanatlı Ortaokulu’na taşınırken burada öğrenciler ikili eğitime geçti. İlkokul öğrencilerinin öğleden sonra, ortaokul öğrencilerinin ise sabah saatlerinde okula gittiği öğrenildi.

Eskişehir’de “depreme dayanıksız” olduğu gerekçesiyle boşaltılan okulların güçlendirme çalışmalarının yetersiz olduğunu söyleyen Eğitim Sen Şube Başkanı Özkan Demirkol şöyle konuştu: “Milli Eğitim Bakanlığı, il milli eğitim müdürlüklerine yeterli ödenek göndermediği için okullarda hiçbir çalışma yok. Tasarruf tedbirleri kapsamında okullara yeterli ödeneğin ayrılmaması öğrencileri ve öğretmenleri mağdur ediyor. Yeterli ödenek ayrılmadığı için de herhangi bir çalışma yapılmıyor. Eğitime gerekli bütçenin artırılması ve özellikle fiziki koşulların sağlanması gerekiyor. Tasarrufun eğitimden değil de başka kalemlerden, itibarlardan yapılmalı. Önceki yıllarda Milli Eğitim Müdürleri, Milli Eğitim Bakanları, özellikle Eskişehir özelinde bir söz vermişlerdi; ‘Tam gün eğitime geçeceğiz’ diye. Ancak bugün bunun altyapısının yapılmadığı gibi, mevcut olan binalar depreme dayanıksız olduğu için boşaltılıyor, ikili eğitime geçen okullarda sınıf mevcutları 40’ı geçiyor.”