MEB’in derdi çocuk değil sermaye!

AKP’nin eğitim sistemindeki en büyük piyasacı hamlelerinden biri olan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) projesiyle, çocuklar işçileştiriliyor ve iş cinayetlerinde hayatlarını kaybediyor. Ancak bununla yetinmeyen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile Zanaat Atölyeleri’nin kurulacağını açıkladı. Söz konusu atölyelerle birlikte 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla çocuk işçilik ortaokul sıralarına taşınacak.

Belgede, modüler mesleki eğitim yöntemiyle 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine temel mesleki becerileri kazandırmak, mesleği sevdirmek ve iş hayatına uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla ‘‘zanaat atölyeleri’’ kurulacağı belirtildi. Bu sayede, öğrencilerin hem erken yaşta “mesleki yeterlilik kazanacağı” hem de gelecekteki kariyerlerine karar verme noktasında “hazır bulunurluğa” sahip olacağı iddia edildi.

En az 7’nci sınıf düzeyinde eğitim gören ilköğretim öğrencilerine “temel mesleki becerileri kazandırmak, mesleği sevdirmek ve iş hayatına uyum sağlamalarına yardımcı olmak” amacıyla kurulan Zanaat Atölyeleri uygulaması; İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Konya, Mersin, Rize, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa olmak üzere 10 ilde 196 okulda pilot olarak başlatılacak. Öte yandan pilot illerin dışında olan Bursa’da da 6 farklı okulda Zanaat Atölyesi açılacağı açıklandı.

Belgeye göre atölyeye katılacak tüm öğrenciler, başta 8 saatlik işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitiminden geçecek. Program kapsamında çocuklar, elektrik-elektronik, metal, mobilya ve iç mekân tasarımı, yiyecek-içecek hizmetleri, bilişim, el sanatları, gıda teknolojileri ile grafik ve fotoğraf, tarım ve radyo-televizyon alanlarını seçebilecek. 8 saat ile başlayan dersler 60 saate kadar çıkacak.

Eğitim Sen Genel Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, ülkede ne zaman mesleki eğitimde yeni bir uygulama başlasa ilk akla gelenin devlet eliyle meşrulaştırılmaya çalışılan çocuk işçiliği olduğunu söyledi.

12 YAŞ GRUBU HEDEF ALINDI

Gülez, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Ortaokullarımızda, 7’nci ve 8’inci sınıflarda, çocuklarımızın bu anlamdaki mesleki becerilerini, yeteneklerini test etmek üzere 'zanaat atölyeleri' oluşturuyoruz. Mesleki ve Teknik Eğitim Liseleri bünyesinde ortaokullar açmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bu anlamdaki nitelikli işgücünün yetişmesi açısından sektörle beraber, onları bir paydaş olarak görerek ciddi adımlar atıyoruz” açıklamasını hatırlattı. Sermayenin talebinin ucuz işgücü olduğunu ifade eden Gülez, “Ülkemizdeki mesleki eğitim politikaları ne yazık ki sermayeye ucuz işgücü yetiştirmenin, sermayenin o anki ucuz emek gücü ihtiyacını karşılamanın ötesine geçemiyor. Bakanın paydaş olarak açıkladığı sektörün tek talebi var o da o anki emek gücü ihtiyacını en ucuz biçimde karşılamak” dedi.

MEB’in başlatacağı bu uygulama ile sermayenin ucuz işgücü talebini karşılamak için mesleki eğitim yaşını 12’ye kadar indirmesine tepki gösteren Gülez, “Anlaşılan o ki MEB ne gelen tepkilerden ne de onlarca öğrencinin iş cinayetlerine kurban gitmesinden bir ders çıkarmamış. MESEM’ler piyasanın ucuz işgücü ihtiyacını karşılamaya yetmemiş ki ortaokullarda zanaat atölyeleri, Mesleki Teknik Liseler bünyesinde ortaokullar açarak sermayeye ucuz işgücü yetiştirmeye çalışıyor. Eğitim, en temel insan haklarından biridir. Kamusal, ücretsiz, bilimsel ve nitelikli olarak kamu eliyle verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Gülez son olarak şunları aktardı: “Okullarda çocukların her türlü bilgi ve beceriye ulaşmaları, çocukluklarını yaşamaları sağlanmalıdır. İlgi ve yeteneklerine göre kendileri geliştirme ve gerçekleştirme için her türlü imkân verilmelidir. 18 yaşına kadar her birey çocuk kabul edilmeli ve sermayenin üretim ilişkilerinin dışında tutulmalıdır. Mesleki liseler bünyesinde atölyelerde, öğretmenlerinin gözetiminde mesleki beceri eğitimi almalıdırlar. Sermaye, sektör temsilcileri eğitimin paydaşı olamaz. Mesleki eğitimde dahil olmak üzere eğitimin tüm sorunları öğretmenler, sendikalar, akademisyenler ve veliler başta olmak üzere eğitimin tüm bileşenleriyle birlikte çözülmeye çalışılmalıdır.”