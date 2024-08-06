MEB’in görevi ucuz işgücü yaratmak değil

Haber Merkezi

Sınıf tekrarı yapan 9’uncu sınıf öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından mesleki eğitim merkezlerine (MESEM) yönlendirilmesine veliler tepki gösterdi. Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), tarafından yapılan açıklamada bu durumun öğrencileri mağdur ettiğine dikkat çekildi. 9’uncu sınıf öğrencilerine başarısız oldukları dersler için yeniden sınav hakkı tanınmasını talep eden Veli-Der, açıklamasında şunlar denildi:

“Sınıf tekrarına kalan öğrencilere bir işletmeyle sözleşme yapması şartıyla MESEM’lerin 10’uncu sınıfına kaydetme hakkı verilmiştir. Çocukların mağduriyetlerini bir fırsata çevirerek ucuz iş gücü talebi olan piyasaya yönlendirmek MEB’in görevi olmamalıdır. MEB’in bu uygulamasının çocuklarımızı eğitime küstürebileceğini unutmadan sorunun çözümüne dönük adımlar atılmasını istiyoruz.”