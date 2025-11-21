MEB’in “Kim Var?” talimatına tepki: “Çocuklarımız hiçbir ideolojik projenin figüranı olamaz"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün, 30 Ekim 2025 tarihinde 18 kentin Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüklerine, “Kim Var?” isimli oyunun sahnelenmesi için gönderdiği talimata veliler ve demokratik kitle örgütleri tepki gösterdi.

İçeriğinde iktidarın poltiikası yapılan, proje tasarım ve müzikleri AKP Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları tarafından yapılan oyunla ilgili okullara gönderilen talimatnameye Çanakkale Emek Barış ve Demokrasi Güçleri basın açıklaması düzenleyerek tepki gösterdi.

Çanakkale İçdaş Kongre Merkezi önünde "Eğitimde Laikliğe, Bilimsel Eğitime ve Sanatın Özgürlüğüne Sahip Çıkıyoruz!" başlığıyla yapılan basın açıklamasını Eğitim Sen Başkanı İnal Akoğlu okudu. İktidar politikalarının propagandasının yapıldığı ve eğitimin her geçen gün laiklik ve bilimsellik temellerinden uzaklaştırıldığı vurgulanan açıklamada "Bu etkinliğin, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde organize edilmesi, bütçe ayrılması ve resmi bir görev gibi dayatılması laiklik ilkesine aykırıdır." ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Şehrimizle birlikte 18 ilin Güzel Sanatlar Liselerinde sahnelenmesi planlanan “Kim Var?” adlı oratoryo etkinliğine ilişkin görüş ve itirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz.

30 Ekim 2025 tarihinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelindeki Güzel Sanatlar Liselerine gönderilen üst yazı ile, içinde müzik, resim ve tiyatro alanlarının yer aldığı bu okullarda söz konusu oyunun sahnelenmesi istenmiştir.

Ancak etkinlik metninin içeriğinde “Türkiye Yüzyılı” propagandası, “İslam’ın Son Ordusu”, “Maarif Modeli’ne övgüler” ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e methiyeler bulunmaktadır. Dini, siyasal ve militarist ögelerin yoğun biçimde kullanıldığı bu içerik; sanatın özgür doğasıyla çeliştiği gibi, eğitim kurumlarını siyasal iktidarın ideolojik alanına dönüştürme çabasının yeni bir örneğidir.

Daha vahimi, bazı okullarda öğrencilere “Bu etkinlik yapılmazsa okulunuz kapanır” şeklindeki tehdit içerikli söylemlerle baskı yapıldığına dair iddialardır. Çocukların eğitim hakkını ihlal eden, tehdit ve zorlamaya dayalı hiçbir yaklaşım kabul edilemez.

Hiçbir öğrenci, öğretmen ya da okul yöneticisi siyasal veya dini içerikli etkinliklere zorlanamaz.

Bu tür uygulamalar, Anayasa’nın 24. ve 42. maddeleriyle güvence altına alınan laiklik ilkesini ve eğitim hakkını açıkça ihlal etmektedir. Çocuklarımızın özgür iradeleri dışında hiçbir etkinlik veya projeye katılım dayatılamaz.

Okullarımız laik, bilimsel ve çağdaş eğitim kurumlarıdır; hiçbir siyasi partinin, cemaatin ya da ideolojik yapının arka bahçesine dönüştürülemez.Sanat eğitimi veren okullar; estetik yaratıcılığın, özgür düşüncenin ve bilimsel yaklaşımın yuvasıdır. Çocuklarımız hiçbir siyasetin aracı, hiçbir ideolojik projenin figüranı olamaz.

Şehrimizde de bugün, birazdan bu oyun sahnelenecektir. Bu etkinliğin, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde organize edilmesi, bütçe ayrılması ve resmi bir görev gibi dayatılması laiklik ilkesine aykırıdır.

Bu nedenle:

Milli Eğitim Bakanlığı'dan bu oyuna ayrılan bütçe kadar; ekonomik nedenlerle eğitimini sürdürmekte zorlanan öğrencilere de destek olarak kullanılmasını talep ediyoruz.

Son 20 yılda eğitim sistemi adım adım laiklikten, bilimsellikten ve kamusallıktan uzaklaştırılmış; dini referanslarla şekillenen modellerle çağdaş eğitimin temelleri zayıflatılmıştır. Bu politikaların gençlerin geleceğini kararttığını defalarca deneyimledik.

Bizler; laiklik ilkesinin eksiksiz uygulanmasını, bilimsel ve özgür düşüncenin eğitimde temel alınmasını, cemaatçi ve gerici uygulamalara son verilmesini istiyoruz.

Eğitimde laikliği, bilimi ve özgür sanatı savunan tüm eğitim emekçilerini, velileri ve öğrencileri dayanışmaya çağırıyoruz.

Eğitim geleceğimizdir; geleceğimizin karartılmasına izin vermeyeceğiz.

Mücadelemiz sürecek."