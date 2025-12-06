MEB’in “Kim Var?” zorunluluğuna tepki: Laik ve bilimsel eğitime aykırı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün, 30 Ekim 2025 tarihinde 18 kentin Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüklerine, “Kim Var?” isimli oyunun sahnelenmesi için gönderdiği talimata Eğitim Sen Denizli Şube Başkanı Hüseyin Özdemir tepki gösterdi.

Özdemir, "Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 18 ilin Güzel Sanatlar Liselerinde sahnelenmesi planlanan 'Kim Var?' adlı etkinliği, içerdiği dini ve siyasal öğeler, 'Türkiye Yüzyılı' propagandası ve öğrencilere yönelik zorunlu katılım dayatmalarıyla, laik ve bilimsel eğitimin temel ilkelerine açıkça aykırıdır.

Resmi yazıyla duyurulan bu etkinlikte 'İslam’ın son ordusu', 'Maarif modeline övgüler' ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e methiyeler içeren ifadeler yer almaktadır. Sanatın evrensel ve özgür doğasına gölge düşüren, dini unsurlarla örülmüş bu içerik; eğitim kurumlarımızı siyasal iktidarın ideolojik alanına dönüştürme çabasının yeni bir örneğidir" dedi.

"TEHDİT ETTİLER"

Bazı okullarda öğrencilere, “Etkinlik yapılmazsa okulunuz kapanır” şeklinde tehditler yöneltildiğine dair iddiaların son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Özdemir, "Hiçbir öğrenci, hiçbir öğretmen, hiçbir okul yöneticisi, siyasal veya dini içerikli etkinliklere zorla katılamaz. Bu tür dayatmalar, Anayasa’nın 24. ve 42. maddelerinde güvence altına alınan laiklik ilkesini ve eğitim hakkını açıkça ihlal etmektedir. Okullarımız laik, bilimsel ve özgür eğitim kurumlarıdır. Eğitim kurumları hiçbir siyasi partinin, cemaatin veya ideolojik yapının arka bahçesi haline getirilemez. Sanat eğitimi veren okullar, düşünsel özgürlük ve estetik yaratıcılığın merkezleri olmalıdır" diye konuştu.

Bu etkinliğin derhal iptal edilmesi gerektiğini dile getiren Özdemir, şunları söyledi:

"Eğitim süreçlerine siyasal ve dini müdahalelere son verilmelidir. Ayrıca bu tür gösterilere ayrılacak bütçelerin, ekonomik nedenlerle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere destek olarak kullanılması gerekmektedir. Sanata, kültüre, bilime yatırım yapılmadan eğitimde nitelikten söz edilemez. Eğitimde gericiliğe, cemaatçiliğe ve piyasacı politikalara son verilmelidir. Son 20 yılda eğitim sistemi adım adım laiklikten, bilimsellikten ve kamusallıktan uzaklaştırılmış; dini referanslarla şekillenen 'Maarif modeli' gibi uygulamalarla çağdaş eğitimin temelleri zedelenmiştir."