MEB’in notu kırık

Haber Merkezi

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılını ilk dönemi dün sona erdi. Sendikalar ve demokratik kitle örgütleri de ilk döneme ilişkin raporlarını paylaştı.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Mersin’in de olduğu birçok kentte basın açıklamalarıyla hazırladıkları raporu duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Atılan her adımda kaybeden eşit, parasız, nitelikli, kamusal, bilimsel eğitim, kaybeden çocuklarımız ve geleceğimiz oluyor” denildi.

Kitlesel okul terkinin arttığı ve bunun da yoksulluktan kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, “Okul terkini önlemede acil kamusal önlemler gerekiyor. Ücretsiz okul yemeği, ücretsiz temiz içme suyu yaşama geçirilmeli, okula ulaşım tüm çocuklar için ücretsiz sağlanmalıdır. Çocukların eşit ve nitelikli eğitim hakkı açısından yeterli okul inşası planlanmalı, hayata geçirilmeli, tercih edilmeyen okul türleri akademik eğitim veren okullara dönüştürülmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

• Tasarruf gerekçesi ile okullarda temizlik, güvenlik gibi kamu hizmetlerine gerekli kadrolu, güvenceli atama yapılmadı.

• Okul öncesi eğitime ulaşan öğrencilerin oranı yüzde 12 azaldı. Okul öncesi eğitim tüm çocukların hakkıdır. Ücretsiz ve zorunlu olmalıdır.

• Tasarruf gerekçesiyle taşıma kapsamındaki öğrencilerin yaşadığı yerle taşıma merkezi arasındaki azami uzaklık 50 kilometreden 30 kilometreye düşürüldü. Çözüm olarak çocuklara pansiyonlar dayatıldı.

• MEB uzun yıllardır kamu hizmeti olan eğitimi protokoller, iş birlikleri eliyle vakıf, dernek adı altında tarikatlara, ülkü ocakları gibi yapılara ve sermayeye devretmektedir. Eğitimin bu yapılara devri ile okullar çocukların eğitim hakkı gaspı ile birlikte çocuk istismarının her geçen gün daha da yaygınlaştığı yerler haline gelmektedir

• ÇEDES ve benzer uygulamalar biz velilerin, öğretmenlerin eylemlerine, itirazlarına rağmen tüm eğitim kurumlarında çocuklarımızın laik, bilimsel eğitim hakkı hedef alınarak sürdürülmektedir.

Veli-der taleplerini ise şöyle sıraladı:

• Eğitime ayrılan bütçe güncellenmeli, eğitime yeterli bütçe ayrılmalıdır

• Ücretsiz okul yemeği programı ve su tüm çocuklar için acilen hayata geçirilmelidir.

• Kamu kaynakları kamusal eğitim için, çocukların okula erişim hakları için kullanılmalı, MESEM sonlandırılmalı, ücret olarak verilen rakamlar çocuklara burs, maddi eğitim desteği olarak verilmeli, çocukların okullara geri dönüşü sağlanmalıdır.

• Yeni Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla müfredat uygulamasına son verilmelidir.

∗∗∗

BAKAN’A GELİŞİM RAPORU

Eğitim-İş Sendikası ise bakanlık önünde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için hazırlanan ‘gelişim raporu’nu açıkladı. Açıklamada, “Piyasacı anlayışınızın bir yansıması olarak 5 yıldızlı otel benzetmesi yaptığınız okullar nasıl oteller ki pis, kaloriferleri yanmıyor, çocuklara bir öğün sağlıklı yemek verilmiyor. Okullarda bir öğün yemek hakkının kaldırılması da sizin eseriniz. Bugün her 5 çocuktan 1’i yeterli beslenemiyorsa, sizin eseriniz" denildi. Gelişim raporunda ise Tekin’e "bir gün okula aç gitmesi, günü simit ve ayranla geçirmesi, musluktan su içmesi" önerilerinde bulunuldu.