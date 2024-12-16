MEB’in önerilerinde kadın yok

Tuğçe ÇELİK

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Mesleki Çalışma Programı başlığıyla yayımlanan program kapsamında öğrenci ve öğretmenlere önerilen filmlerin çoğunun cinsiyetçi ifadeler içerdiği ortaya konuldu. Önerilen filmlerde 33 cinsiyetçi ifade tespit edildi. Sadece 9 filmde cinsiyetçi ifadelere yer verilmediği belirlendi. Filmlerdeki 70 ana karakterden 54’ü erkek iken sadece 16’sının kadın olduğu, 10 filmde ise hiç kadın ana karakter bulunmadığı tespit edildi.

Gazi Üniversitesi’nden Rabia Nazlı ve Sevil Filiz’in “Öğretmen Mesleki Çalışma Programı Kapsamında Örnek Filmler: Toplumsal Cinsiyet Kavramı” başlıklı makalesinde MEB tarafından öğrencilere ve öğretmenlere önerilen toplam 24 film incelendi. Bu filmlerin arasında 3 Idiots, İki Dil Bir Bavul, Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Ölü Ozanlar Derneği gibi popüler örnekler de yer aldı. Filmlerde bağımsız kadın karakterlere yer verilmezken erkekler profesör, mühendis gibi mesleklerle gösterildi.

ÇOCUK BAKIMI YİNE ONLARA KALDI

MEB’in 2017 Eylül Dönemi Öğretmen Mesleki Programı’nda “okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi, pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla hazırlanmaktadır” diyerek önerdiği 24 filmin sadece 9’unda cinsiyetçi ifadelerin yer almadığı belirlendi. Filmdeki kadın karakterlerin yüzde 34’ü destekleyici, yüzde 25’i nesneleştirilmiş, yüzde 14’ü kaotik kadın, yüzde 7’si ise kariyer kadını rolüyle yer aldı, bağımsız kadın rolünün ise filmlerde yer almadığı görüldü. Bu rollerdeki kadınların suskun, mantıksız, entrikacı ve kendi başlarına karar alamadıkları ifade edilirken çocuk bakımından sorumlu oldukları ve kadınların ağlayarak tepki verdikleri vurgulandı.

Filmlerde erkeklere yönelik cinsiyetçi ifadelerin daha çok kadını koruma, kabul edilebilir erkek rolüne uyma ve sorumluluklarını yerine getirme gibi alanlarda yoğunlaştığı; kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadelerin ise kadını küçümseme ve nesneleştirmeye yönelik olduğu ifade edildi. Makalede filmlerdeki cinsiyetçi ifadelerin dışında kadının cinsel nesne olarak konumlandırıldığı, çok sayıda cinsiyetçi küfür kullanılan sahne olduğu ve iki filmde de kadınların gülmelerini ’bir sokak kadını” gibi olmakla suçlayan sahnelerin bulunduğu belirtildi.

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NASIL GÖSTERİLDİ?

• Kadın ve erkek karakterler tarafından en fazla temsil edilen meslek öğretmenlik olarak öne çıktı.

• Öğretmen kadın karakter sayısı 5 erkek sayısı ise 20 olarak kaydedildi.

• Kadın karakterler hizmetli, tasarımcı gibi mesleklerde yer alırken erkekler müdür yardımcılığı, profesörlük meslekleriyle dikkat çekti.

• Kadın karakterlerin meslekleri ne olursa olsun ev işlerini ve çocukların bakımını üstlendikleri görüldü.

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ERKEK ÖZNE, KADIN NESNE

Filmlerde erkek ağırlıklı karakterler bulunduğunun altı çizilirken hiçbir kadın karakterin yalnızca kendi karakter özellikleriyle ön plana çıkmadığı vurgulandı. Kadın karakterlerin yüzde 60’ı diğer karakterle ilişkisi çerçevesinde öne çıkarken erkek karakterlerin yüzde 20’si kendi karakter özellikleri ile öne çıktı. Erkek karakterlerin yüzde 13’ü diğer karakterle ilişkisi içinde, yüzde 67’si hem kendi karakter özellikleri üzerinden ön planda yer aldı.

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CİNSİYETÇİ DİYALOGLAR

MEB’in listesindeki Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde 9, Billy Elliot’ta 4 kez yer alan cinsiyetçi ifadeler dikkat çekti. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde, “Bıyık erkekliğin şanındandır”, “Ben bir kızım”, “Çılgın bakire”, “Avrat kısmının sesi cırtlak olur”, “Aslında onun derdi koca” şeklindeki diyaloglar; Billy Elliot’ta ise “Bir kız gibi oynuyorsun”, “Baleyle homolar ilgileniyor” diyalogları cinsiyetçi olarak kaydedildi.