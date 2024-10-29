MEB’in ‘tasarrufu’ okuldan kopardı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle yaptığı sınırlandırma öğrencileri eğitimden koparmaya devam ediyor. 1 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte yapılan değişiklikle lise öğrencileri taşıma kapsamından çıkarıldı. İl merkezlerinde bulunan okullarda eğitim gören çevre köylerde yaşayan öğrenciler ise mağdur edildi. Bunun son örneği ise Ardahan’ın Höçvan Hasköy köyünde yaşandı. Köyde taşımalı eğitim kapsamındaki lise öğrencilerinin taşıma kapsamından çıkarılmasıyla yaklaşık 24 öğrenci eğitimden koptu.

Köyde eğitime devam eden öğrencilerin il merkezinde bulunan yurtlarda kaldığını belirten Höçvan Hasköy Muhtarı Ercan Yılmaz, geride kalan öğrencilerin gerek ekonomik sebeplerden gerekse yurtlara yönelik güvensizlik nedeniyle eğitimden koptuğuna dikkat çekti.

ÇOCUKLARIMIZ OKUSUN

Öğrencilerin taşımalı eğitim kapsamından çıkarılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmede öğrencilere adres olarak yurtların gösterildiğini belirten Yılmaz, “Birçok öğrenci maddi imkânsızlık nedeniyle okulu bıraktı. Bakanlık yönetmelikle yaptığı değişiklikle lise öğrencilerini taşımalı eğitim kapsamından çıkardı ancak adres olarak da velilere yurtları gösterdiler. Birçok aile imkânı olmadığı için çocuklarını yurda veremedi, bir kısmı da çocuklarını yurda vermek istemediği için öğrenciler okulu bırakmak zorunda kaldı” diye konuştu.

Köylerindeki çocukların okumasını istediklerini söyleyen Muhtar Yılmaz son olarak şunları aktardı: “Ben de öğrenci taşımacılığı yapıyorum, hepimizin gönlü yanıyor. Çocuklarımızın eğitim almasını, okula gidip gelmesini istiyoruz. Bu yaşanan sorun nasıl çözülecek bilmiyoruz. Ardahan’ın kışı sert geçiyor, okula gitmek isteyen bir şekilde gitmeye çalışıyor. Bu yaşananlara bir çözüm bulunmalı.”

AİLELER YURTLARI İSTEMİYOR

Taşımalı eğitim yönetmeliğinde yapılan değişikliğe tepki gösteren DEM Parti Milletvekili Yılmaz Hun ise şunları söyledi: “Taşımalı eğitimin tasarruf tedbirleri kapsamında 30 kilometreye indirildi. Ancak uzak köylerdeki öğrencilere adres olarak da merkezdeki yurtları gösterdiler. Fakat aileler yurtlarda yaşanan sorunların yanı sıra tarikat yapılanmaları, Bakanlığın ‘Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum’ (ÇEDES) projesi ile imamların yurtlara gelerek ‘eğitim’ vermesinden dolayı istemiyorlar. Hükümet bu nedenle yurtlara yönlendirme yapıyorlar” dedi.

Kürt illerinde uzak köylerde kız çocuklarının okuma oranının düşük olduğuna dikkat çeken Hun şu ifadeleri kullandı: “Kız çocukları büyük oranda okullardan uzaklaştırılıyor. Bakanlığın yaptığı bu sınırlandırması, yurtlara teşvik etmeye çalışması baştan sona sıkıntılı.”