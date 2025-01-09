MEB’in Ülkü Ocakları protokolü yargıya taşındı

Haber Merkezi

Eğitim Sen Genel Sekreteri Güneş, MEB'in Ülkü Ocakları ile imzaladığı protokole karşı dava açtıklarını belirterek, "Cinayetlerle anılan bu yapının yaygın eğitim faaliyeti yürütmesi kaygı verici" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Merkezi, 31 Aralık’ta Ülkü Ocakları ile MEB’e bağlı okullarda uygulanacak “Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesi” için protokol imzaladı. Protokol ile Ülkü Ocakları okullarda kurs açma ve etkinlik düzenleme yetkisine sahip olacak. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Sekreteri Zülküf Güneş, durumun kaygı verici olduğunu belirterek, protokolün iptali için dava açtıklarını belirtti.

Daha önce de benzer protokoller imzalandığını ve buna karşı sürekli mücadele içinde olduklarını belirten Güneş, “Eğitim Sen olarak bu protokollere hem dava açtık hem de örgütsel gücümüzle fiili meşru mücadeleyi yürüttük. Birçok yerde bu protokoller geri çekildi. Ülkü Ocakları, bugün devlet tarafından kamu yararı yürüten kuruluş olarak isimlendirilse de, biz ne anlama geldiğini aslında çok iyi biliyoruz. Bu ülkede, karanlık bir geçmişi olan, dönem dönem mafyatik ilişkiler, dönem dönem cinayetlerle anılan bu yapının, bugün yaygın eğitim faaliyeti yürütebilecek hale getirilmiş olması gerçekten kaygı verici. Hem okullardaki eğitimin niteliği, hem çocukların ırkçı yapılarla bu denli yüz yüze kalma hali gerçekten kaygı verici” dedi.

İptal davası açtıklarını ifade eden Güneş, “Sadece bu protokole değil, kamuoyuna yansıyan ve öğrenebildiğimiz bütün protokollere iptal davası açtık. Bazılarını iptal ettirdik. Bazılarının hukuksal süreci devam ediyor. Bazı protokollerde zaman aşımını bekleyip, sonra kamuoyuyla paylaştıkları için süresi içerisinde dava açamadık. Bu protokole karşı da davamızı açtık ve hukuksal mücadelesini sürdüreceğiz” dedi.