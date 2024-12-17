Mecaz-ı Mürsel (ad aktarması) nedir? Mecaz-ı Mürsel TDK anlamı, kökeni ve örnekleri
Türkçe'de anlamı zenginleştirmek için kullanılan ve özellikle ÖSYM sorularında öğrencilerin sıklıkla karşısına çıkan Mecaz-ı Mürsel nedir? Mecaz-ı Mürsel TDK Sözlük anlamı, Mecaz'ı Mürsel kelime kökeni, örnek cümlelerle mecaz-ı mürsel kullanımı ve mecaz-ı mürsel türleri makalemizde.
Türkçede anlatımı zenginleştirmek için kullanılan söz sanatlarından biri olan Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması), özellikle edebiyat metinlerinde ve sınavlarda sıkça öğrencilerin karşısına çıkar.
Hem dil bilgisi sorularında hem de paragraf sorularında mecaz-ı mürsel nedir, nasıl kullanılır soruları sıkça sorulur. Bu makalede, mecaz-ı mürsel TDK anlamı, kelime kökeni, kullanım örnekleri ve sık sorulan sorulara yer veriyoruz.
Ayrıca, Türkçe paragraf sorularında çıkabilecek 5 örnek paragraf ile mecaz-ı mürsel konusunu somutlaştırıyoruz
MECAZ-I MÜRSEL (AD AKTARMASI) NEDİR?
Mecaz-ı Mürsel, bir sözcüğün benzetme amacı olmadan başka bir sözcüğün yerine kullanılmasına denir. Burada bir ilişki söz konusudur; ancak bu ilişki benzerlik ilişkisi değildir. Sözcük, asıl anlatmak istediği anlamı çağrıştırmak için kullanılır.
MECAZ-I MÜRSEL TDK ANLAMI
Türk Dil Kurumu (TDK)’na göre mecaz-ı mürsel, “Benzetme amacı güdülmeden, bir sözün başka bir söz yerine kullanılması” anlamına gelir.
Burada sınıf sözcüğüyle, sınıfın içindeki öğrenciler kastedilmiştir.
MECAZ-I MÜRSEL KELİME KÖKENİ NEDİR?
Mecaz: Arapça kökenlidir ve “asıl anlamdan uzaklaşma” demektir.
Mürsel: Arapçada “gönderilmiş” anlamına gelir.
Mecaz-ı Mürsel ifadesi, bir sözün asıl anlamından farklı bir anlamda kullanılmak üzere “gönderilmesini” ifade eder.
MECAZ-I MÜRSEL KULLANIM ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Benzetme amacı güdülmez.Sözcükler arasında neden-sonuç, iç-dış, bütün-parça, yer-insan, yapılan iş-araç gibi çeşitli ilişkiler kurulur.Sözcük, bir anlamı çağrıştırmak için kullanılır.
MECAZ-I MÜRSEL TÜRLERİ NELERDİR?
- Yer - İnsan İlişkisi
“Ankara, önemli bir karar aldı.”Ankara sözcüğüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi veya devlet yöneticileri kastedilmiştir.
- Bütün - Parça İlişkisi
“Takım, maçı kazandı.”Burada “takım” ile takımın oyuncuları anlatılmaktadır.
- Neden - Sonuç İlişkisi
“Kış günü soba yandı.”Sobanın yanmasıyla ısınma kastedilmiştir.
- Araç - Yapılan İş İlişkisi
“Tüfek patladı.”Burada tüfeğin patlaması, tüfeğin ateşlenmesi anlamında kullanılmıştır.
TÜRKÇE PARAGRAF SORULARINDA MECAZ-I MÜRSEL ÖRNEKLERİ
Açıklama: Burada “sınıf” sözcüğüyle öğrenciler kastedilmiştir. Bütün-parça ilişkisi kurularak mecaz-ı mürsel sanatı yapılmıştır.
Açıklama: Burada “köy” sözcüğüyle köyde yaşayan insanlar kastedilmiştir. Yer-insan ilişkisi yoluyla mecaz-ı mürsel kullanılmıştır.
Açıklama: “Toprak” sözcüğüyle ürünler ve verimlilik kastedilmiştir. Burada neden-sonuç ilişkisi ile mecaz-ı mürsel yapılmıştır.
Açıklama: “Salon” sözcüğüyle, salonda bulunan insanlar kastedilmiştir. Yer-insan ilişkisi yoluyla mecaz-ı mürsel yapılmıştır.
Açıklama: “Kış” sözcüğüyle soğuk hava ve kar yağışı kastedilmiştir. Neden-sonuç ilişkisi kurularak mecaz-ı mürsel yapılmıştır.
MECAZ-I MÜRSEL NASIL ANLAŞILIR?
Benzetme amacı olmayan, bir sözcüğün farklı bir anlamı çağrıştırdığı cümlelerde mecaz-ı mürsel vardır.
MECAZ-I MÜRSELİN DİĞER SÖZ SANATLARINDAN FARKI NEDİR?
Mecaz-ı mürselde benzerlik aranmaz, sadece bir ilişki kurulur. Teşbihte ise benzerlik mutlaka bulunur.
MECAZ-I MÜRSEL GÜNLÜK HAYATTA KULLANILIR MI?
Evet, “Bütün sınıf sustu”, “Kitaplarını oku” gibi ifadeler günlük hayatta sıkça kullanılır.
MECAZ-I MÜRSEL ÖRNEKLERİ NELERDİR?
“Gazete, olayı manşetten duyurdu.”“Elinde kalem, derin düşüncelere daldı.”