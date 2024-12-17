Mecaz-ı Mürsel (ad aktarması) nedir? Mecaz-ı Mürsel TDK anlamı, kökeni ve örnekleri

Türkçede anlatımı zenginleştirmek için kullanılan söz sanatlarından biri olan Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması), özellikle edebiyat metinlerinde ve sınavlarda sıkça öğrencilerin karşısına çıkar.

Hem dil bilgisi sorularında hem de paragraf sorularında mecaz-ı mürsel nedir, nasıl kullanılır soruları sıkça sorulur. Bu makalede, mecaz-ı mürsel TDK anlamı, kelime kökeni, kullanım örnekleri ve sık sorulan sorulara yer veriyoruz.

Ayrıca, Türkçe paragraf sorularında çıkabilecek 5 örnek paragraf ile mecaz-ı mürsel konusunu somutlaştırıyoruz

MECAZ-I MÜRSEL (AD AKTARMASI) NEDİR?

Mecaz-ı Mürsel, bir sözcüğün benzetme amacı olmadan başka bir sözcüğün yerine kullanılmasına denir. Burada bir ilişki söz konusudur; ancak bu ilişki benzerlik ilişkisi değildir. Sözcük, asıl anlatmak istediği anlamı çağrıştırmak için kullanılır.

MECAZ-I MÜRSEL TDK ANLAMI

Türk Dil Kurumu (TDK)’na göre mecaz-ı mürsel, “Benzetme amacı güdülmeden, bir sözün başka bir söz yerine kullanılması” anlamına gelir.

Örnek“Bütün sınıfı okuttum.”

Burada sınıf sözcüğüyle, sınıfın içindeki öğrenciler kastedilmiştir.

MECAZ-I MÜRSEL KELİME KÖKENİ NEDİR?

Mecaz: Arapça kökenlidir ve “asıl anlamdan uzaklaşma” demektir.

Mürsel: Arapçada “gönderilmiş” anlamına gelir.

Mecaz-ı Mürsel ifadesi, bir sözün asıl anlamından farklı bir anlamda kullanılmak üzere “gönderilmesini” ifade eder.

MECAZ-I MÜRSEL KULLANIM ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Benzetme amacı güdülmez.Sözcükler arasında neden-sonuç, iç-dış, bütün-parça, yer-insan, yapılan iş-araç gibi çeşitli ilişkiler kurulur.Sözcük, bir anlamı çağrıştırmak için kullanılır.

MECAZ-I MÜRSEL TÜRLERİ NELERDİR?

Yer - İnsan İlişkisi

“Ankara, önemli bir karar aldı.”Ankara sözcüğüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi veya devlet yöneticileri kastedilmiştir.

Bütün - Parça İlişkisi

“Takım, maçı kazandı.”Burada “takım” ile takımın oyuncuları anlatılmaktadır.

Neden - Sonuç İlişkisi

“Kış günü soba yandı.”Sobanın yanmasıyla ısınma kastedilmiştir.

Araç - Yapılan İş İlişkisi

“Tüfek patladı.”Burada tüfeğin patlaması, tüfeğin ateşlenmesi anlamında kullanılmıştır.

TÜRKÇE PARAGRAF SORULARINDA MECAZ-I MÜRSEL ÖRNEKLERİ

Örnek 1“Sınıf bugün çok hareketliydi. Gürültü, koridordan bile duyuluyordu. Öğretmen içeri girdiğinde, herkes anında sessizleşti.”

Açıklama: Burada “sınıf” sözcüğüyle öğrenciler kastedilmiştir. Bütün-parça ilişkisi kurularak mecaz-ı mürsel sanatı yapılmıştır.

Örnek 2“Bütün köy, pınarın başında toplanmıştı. Herkes susuzluğunu gidermek için bir an önce suya ulaşmak istiyordu.”

Açıklama: Burada “köy” sözcüğüyle köyde yaşayan insanlar kastedilmiştir. Yer-insan ilişkisi yoluyla mecaz-ı mürsel kullanılmıştır.

Örnek 3“Anadolu’nun bereketli toprakları, bu yıl çiftçiye cömert davrandı. Buğdaylar başak verdi, meyve ağaçları dallarını yere eğdi.”

Açıklama: “Toprak” sözcüğüyle ürünler ve verimlilik kastedilmiştir. Burada neden-sonuç ilişkisi ile mecaz-ı mürsel yapılmıştır.

Örnek 4“Salon, konser boyunca büyüleyici bir sessizliğe büründü. Sanatçıların performansı adeta nefesleri kesmişti.”

Açıklama: “Salon” sözcüğüyle, salonda bulunan insanlar kastedilmiştir. Yer-insan ilişkisi yoluyla mecaz-ı mürsel yapılmıştır.

Örnek 5“Kış mevsimi, köy yollarını kapattı. Ulaşımdaki aksaklık, herkesi zor durumda bıraktı.”

Açıklama: “Kış” sözcüğüyle soğuk hava ve kar yağışı kastedilmiştir. Neden-sonuç ilişkisi kurularak mecaz-ı mürsel yapılmıştır.

MECAZ-I MÜRSEL NASIL ANLAŞILIR?

Benzetme amacı olmayan, bir sözcüğün farklı bir anlamı çağrıştırdığı cümlelerde mecaz-ı mürsel vardır.

MECAZ-I MÜRSELİN DİĞER SÖZ SANATLARINDAN FARKI NEDİR?

Mecaz-ı mürselde benzerlik aranmaz, sadece bir ilişki kurulur. Teşbihte ise benzerlik mutlaka bulunur.

MECAZ-I MÜRSEL GÜNLÜK HAYATTA KULLANILIR MI?

Evet, “Bütün sınıf sustu”, “Kitaplarını oku” gibi ifadeler günlük hayatta sıkça kullanılır.

MECAZ-I MÜRSEL ÖRNEKLERİ NELERDİR?

“Gazete, olayı manşetten duyurdu.”“Elinde kalem, derin düşüncelere daldı.”