Mecburen arsa satacağız

Haber Merkezi

Üç yıl kayyum, beş yıl da AKP tarafından yönetildikten sonra 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde DEM Parti’nin kazandığı Akdeniz Belediyesi borç yükü nedeniyle başta temizlik olmak üzere gündelik faaliyetlerini yapamaz hale geldi. Belediye, çareyi elindeki bazı taşınmazları satışa çıkarmakta buldu.

Akdeniz Belediye Meclisinin eylül ayı olağan toplantısında, Yaka ve Nusratiye mahallesinde iki arazinin satışı için encümene yetki verilmesi teklifi görüşüldü. Oturumda, AKP’li meclis üyeleri, belediyenin arsa satışına karşı olduklarını, belediyenin birikmiş borçlar için başka bir kaynak bulması gerektiğini söyledi.

SARIYILDIZ: BU BORÇLARI AŞMAK İSTİYORUZ

DEM Partili Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ise “Şu an belediye tabiri caizse borca batık durumda. Biz en azından bu belediye nefes alabilecek konuma gelsin, elimizde bulunan diğer gayrimenkullere haciz gelmesin diye bu taşınmaz satışını gündeme almış durumdayız” dedi.

Artı Gerçek’te yer alan habere göre satış işlemlerinin tamamen Kamu İhale Kanunu kapsamında, meclis üyelerinin denetiminde ve şeffaf bir şekilde yürüyeceğini ifade eden Sarıyıldız şunları söyledi: “Amacımız Akdeniz halkının hizmete ulaşabilmesi, bu borçların gündemimizden artık çıkması. Önceki yönetimin yaptığı borçlardan, eylemlerden artık biz çıkmak istiyoruz. Yönetim olarak da meclis gündemi olarak da önümüze bakmak istiyoruz, bunun da karşısında en önemli engeli borçlar. Biz bu borçları aştığımızda da artık bu konu bizim için kapanmış olacak. İsteriz ve dileriz ki bu taşınmazda duyulan hassasiyet hizmete ulaşma noktasında, halkımıza hizmet noktasında, proje üretme noktasında da olsun. Siyasi bir tercih olarak değil, tamamen Akdeniz halkının menfaati göz önünde bulundurulsun. Polemikle, tartışma dil ve üslubuyla inanın sonuç alınmış olsaydı önceki dönem istenmeyen o görüntüler yaşanmamış olurdu.

Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Nuriye Arslan da, “Elbette belediyelerin taşınmazları satılmamalı. Ancak belediyenin şu geldiği durum vahim bir durum. Satışa konu edilen yer için önceki dönemde de satış hazırlıkları yapılmış. Eğer bu borcu karşılayabilecek bir kaynak bulursak elbette satışı durdururuz. Şu an sadece yetki alınıyor meclisten. Eğer kaynak bulunursa satılmaz. Ama yüklü borç nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldık. Bu borçlar altında belediye çalışma yapmıyor, hizmet üretemiyor. Özellikle çevre temizliği konusunda sorunlar yaşadığımızı halkımızla paylaşıyoruz” dedi.