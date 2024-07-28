Mecdel Şems'teki saldırı için uluslararası soruşturma çağrısı

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Mecdel Şems saldırısının nasıl gerçekleştirildiği ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) gözetiminde üçlü komisyon oluşturulması veya uluslararası bir kurum tarafından soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, İsrail'in işgali altındaki Dürzi Mecdel Şems kentine yönelik ölümcül saldırının failinin ortaya çıkarılması için uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Buhabib'in İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems kentinde dün gerçekleşen saldırı ve İsrail'in misilleme tehditlerine ilişkin çeşitli medya organlarına verdiği demeçler, Lübnan resmi haber ajansı tarafından paylaşıldı.

Lübnan hükümetinin dünyanın neresinde olursa olsun, Gazze Şeridi, Lübnan ve İsrail'de sivilleri hedef alan her türlü saldırıyı kınadığını hatırlatan Buhabib, sınır hattında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda Hizbullah'ın sivillere ait yerleri değil sadece askeri hedefleri vurduğunu söyledi.

Buhabib, Mecdel Şems saldırısının nasıl gerçekleştirildiği ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) gözetiminde üçlü komisyon oluşturulması veya uluslararası bir kurum tarafından soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanı, Dürzi kenti Mecdel Şems'teki saldırının başka bir örgüt ya da İsrail veya Hizbullah'ın hatası sonucu yaşanmış olabileceğini belirtti.

ABD: BU SALDIRI LÜBNAN HİZBULLAHI TARAFINDAN DÜZENLENDİ

Beyaz Saray, İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Medel Şems beldesinde bir futbol sahasına yönelik roket saldırısının "Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiğini" ve saldırıyı herkesin kınaması gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada, dünkü saldırının failinin Lübnan Hizbullahı olduğunu iddia etti.

Watson, saldırıya ilişkin, "Bu saldırı Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendi. Bu onların roketiydi ve onların kontrolündeki bir bölgeden ateşlendi. Bu saldırıyı herkes kınamalı." ifadelerini kullandı.

İsrailli ve Lübnanlı yetkililerle yakın temasta olduklarını kaydeden Watson, ABD olarak İsrail'e sarsılmaz desteklerinin devam edeceğini ve aynı zamanda Mavi Hat boyunca diplomatik çözüm için de çalıştıklarını vurguladı.

ABD yönetimi, dünkü ilk açıklamasında saldırıyı kınamış ancak saldırının failinin Hizbullah olduğuna yönelik bir ifade kullanmamıştı.

ÜRDÜN: BÖLGESEL SAVAŞA DÖNÜŞEBİLİR

Ürdün, İsrail'in, işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısından Hizbullah Hareketi’ni sorumlu tutması sonrası artan gerilimin kapsamlı bölgesel savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mecdel Şems beldesine yönelik saldırıyla "yaşanan tehlikeli tırmanışın bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürükleyebileceği" uyarısında bulunuldu.

Bakanlık, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarının da gerilimi artırmaya yönelik olduğunu ve çatışmayı bölgesel olarak genişletme tehdidi oluşturduğunu" vurguladı.

Lübnan’ın, halkının ve kurumlarının güvenliği ve istikrarının Amman için önemli olduğu belirtilen açıklamada, "Filistin halkını daha fazla katliam ve yıkımdan korumak ve bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı korumak için saldırıyı derhal durduracak ve insani felaketi sona erdirecek etkili uluslararası eylem başlatılması" çağrısı yapıldı.

MECDEL ŞEMS SALDIRISI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına düzenlenen roket saldırısında aralarında çocukların da yer aldığı 11 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 24 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, saldırının "durum değerlendirmesi ve ellerindeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtilmişti.

Hizbullah Hareketi, Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" ifadesini kullanmıştı.