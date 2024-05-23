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Mecidiyeköy istasyonunda intihar girişimi

Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Güncel
  • 23.05.2024 17:21
  • Giriş: 23.05.2024 17:21
  • Güncelleme: 23.05.2024 17:27
Kaynak: Haber Merkezi
Mecidiyeköy istasyonunda intihar girişimi
Fotoğraf: AA (Arşiv)

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu. 

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, intihar girişimi sonrasında Mecidiyeköy-Şişli istasyonunun işletmeye kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Metro seferlerinin ise Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapıldığı, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri gerçekleştiği belirtildi. 

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."

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