Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi: AKP'li vekiller hatıra fotoğrafı çektirdi, muhalefet eleştirdi

TBMM’nin 28’inci Dönem Üçüncü Yasama Yılı, Genel Kurul’un birleşiminin tamamlanmasıyla sona erdi ve TBMM tatile girdi.

AKP milletvekilleri kurul sonunda hatıra fotoğrafı çektirirken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan AKP'ye eleştiriler yükseldi.

Günaydın, "28. dönemin bir karnesi var. 12 Haziran 2023'ten bu yana CHP 774 kanun teklifi vermiş, DEM Parti 331 kanun teklifi, İYİ Parti 114 kanun teklifi, Yeni Yol Grubu da 83 kanun teklifi vermiş. Bunlardan kanunlaşan sayısı kaç; sıfır. Demek ki katılımcılık sadece buraya insanların milletvekili göndermesiyle olmuyor. Burada çok sayıda önergeyi yalnızca muhalefet partileri verdiği için reddettiniz. Bu kibirli anlayış Meclis'i zehirliyor" dedi.

TBMM’nin 28’inci Dönem Üçüncü Yasama Yılı, Genel Kurul’un birleşiminin tamamlanmasıyla sona erdi ve Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi. TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, "Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıyla birlikte 113 birleşimi bu Meclis çalışmalarıyla tamamladı. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. İçtüzük gereği parlamento 1 Ekim'e kadar tatile giriyor. Umut ediyorum ki yeni dönemde milletvekili arkadaşlarımız seçim bölgelerinde yoğun ve başarılı bir çalışma gerçekleştirecekler" dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Burada bir yıl içerisinde 24 kanun teklifi görüşüldü. 45 tezkereyi görüştük. Bizler onlarca kanun teklif ve soru önergesi verdik, denetim vazifesini yapmaya gayret gösterdik. Bizim yönümüz batıya doğru dönsün ve gönül dünyamızda geçmişteki dokularımız oluşsun ama biz Avrupa'daki parlamentoya benzeyelim" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum. Hiçkimsenin hiçkimseye milliyetçilik dersi verme gibi bir çabası yok hele de 'ben her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldım' diyen bir parti genel başkanının mensuplarına zaten bizim anlatacak bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, milliyetçilik tartışmaları üzerine, "Herkes milliyetçi olduğunu söylüyor fakat bir siyasi parti milliyetçi olduğunu iddia ediyorsa bunun resmi dökümanlarında yer alması gerekir. Resmi dökümanlarında milliyetçiliğe yer veren iki siyasi partiden biri Milliyetçi Hareket Partisi diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi. Akçay, "Son birleşimimizi de tamamlamış bulunuyoruz yaptığımız çalışmaların milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

GÜNAYDIN: ÖNERGELERİ MUHALEFET VERDİĞİ İÇİN REDDETTİNİZ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Bu parlamento çok yasa çıkardı ama çıkardığı yasaların kaçı toplum içindi kaçı toplum içindi, emekçiler, yaşlılar, dar gelirliler içindi diye soracak olursa koskoca bir hiç cevabını alacağız. Bu parlamentonun en başta toplumsal barışımız olmak üzere bu ülkenin köklü sorunlarına eğileceği, toplum için yasa yapacağı bir yasama dönemine 1 Ekim'de geçmeyi umduğumuzu belirtelim" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, "28. dönemin bir karnesi var. 12 Haziran 2023'ten bu yana CHP 774 kanun teklifi vermiş, DEM 331 kanun teklifi, İYİ Parti 114 kanun teklifi, Yeni Yol Grubu da 83 kanun teklifi vermiş. Bunlardan kanunlaşan sayısı kaç; sıfır. Demek ki katılımcılık sadece buraya insanların milletvekili göndermesiyle olmuyor. Burada çok sayıda önergeyi yalnızca muhalefet partileri verdiği için reddettiniz. Bu kibirli anlayış Meclis'i zehirliyor. Oysa hangi konuyu beraber nasıl çözebiliriz diye bakmalıyız. Türkiye'nin birikmiş önemli sorunları var" dedi.

Fotoğraf: AA

AKP'DEN 'HATIRA FOTOĞRAFI'

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te yeniden açılmak üzere kapattı.

Oturumların bitmesinin ardından AKP'li milletvekilleri bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.