Meclis 11. Yargı Paketi’ni görüşecek

Haber Merkezi

TBMM’de bütçe görüşmelerinin 21 Aralık Pazar günü tamamlanmasının ardından gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda, yaklaşık 50 bin kişiye tahliye yolunu açacak 11. Yargı Paketi’nin görüşülerek, yılbaşından önce kanunlaştırılması hedefleniyor. Yargı paketi TBMM’den geçtikten sonra 7 Ocak Salı gününe kadar çalışmalara ara verilmesi öngörülüyor. TBMM Genel Kurulu’nda 8 Aralık’ta başlayan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Genel Kurul’da bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’nın bütçeleri görüşülecek. Genel Kurul’da 18 Aralık Perşembe günü 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 8 maddesi, 19 Aralık Cuma günü ise 7 maddesi oylanacak. 20 Aralık Cumartesi günü, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri oylanacak.

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri 21 Aralık Pazar günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak. Bütçe görüşmelerinde son gün oturumunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek. Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 23 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.