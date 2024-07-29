Meclis 31 Temmuz’a kadar açık kalacak

Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 31 Temmuz’a kadar aralıksız devam edecek. Meclis’in çalışacağı 26-29 Temmuz tarihleri arasında ise ziyaretçi yasağı getirildi. Yasağın, kanunun komisyon görüşmelerinde yaşanan tartışmaların ardından hayvan hakları savunucuları ve STK’ların olası protestolarını önlemek için alındığı belirtiliyor.

Genel Kurul’da görüşülmesi gereken 9. Yargı Paketi ve Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi’nin yeni yasama dönemine ertelenmesi bekleniyor.

Meclis’te grubu bulanan partilerin toplantıları ve Meclis araştırma komisyonları bu hafta olmayacak. TBMM Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Meclis’in yaz tatili süresince çalışmalarına devam edecek.