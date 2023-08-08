Meclis, Akbelen için olağanüstü toplandı

TBMM Akbelen gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantı yeter sayısının sağlandığı Genel Kurul'da CHP'nin, Akbelen Ormanı'nda yaşanan kıyıma ilişkin genel görüşme önergesi ele alınıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı'nda Limak ve IC İçtaş'ın iştirakı YK Enerji'nin yaptığı ağaç katliamı ile ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Genel Kurul Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, yapılan elektronik yoklamada, toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirtti.

Genel Kurul'da genel görüşme önergesinin okunmasının ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Meclis'te oturma düzeninin 6 partiye göre ayarlanmasının ardından görüşmelere geçilmesini talep etti.

Meclis Başkanvekili Celal Adan da toplantının olağanüstü bir toplantı olduğunu hatırlatarak, genel görüşme önergesinin görüşülmeden başka bir konunun görüşülemeyeceğini anımsattı. Adan, konunun Meclis Başkanının da bilgisi dahilinde olduğunu, çözüm için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Daha sonra genel görüşme önergesi üzerinde ön görüşmelere başlandı. Adan, önerge üzerinde ilk sözü Saadet Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Bülent Kaya'ya verdi.

AKBELEN'DEKİ AĞAÇ KIYIMI

Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten, Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji, 2020 yılında Akbelen Ormanı’nda 740 dönümlük bölgesini, termik santrallere linyit sağlayan açık maden ocağına katmak için gerekli izinleri aldı. Ancak İkizköylülerin direnişiyle karşılaştı.

3 Aralık 2022’de maden sahası genişletilmesi için verilen ‘yürütmeyi durdurma’ kararının ardından şirket yeniden kıyım için harekete geçti.

Bölge halkı ve yaşam savunucuları ağaç kıyımının başladığı 24 Temmuz’dan bu yana Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direnişini sürdürüyor.