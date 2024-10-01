Meclis Başkanı, Atalay krizinde topu yargıya attı

Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'la ilgili devam hak ihlali için "Sonuç almak bakımından TBMM'nin bu aşamada yapabileceği bir şey yoktur" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’nin yeni yasama dönemi öncesinde basın toplantısında konuştu. "Yeni anayasa" çalışmaları kapsamında yeni dönemde de görüşmeler yapacağını söyleyen Kurtulmuş, “Türkiye’de sadece bir ya da birkaç partinin değil bütün toplumun anayasası olarak kabul edilebilecek bir millet sözleşmesine ihtiyaç olduğu aşikardır. Partilerin görüşlerinin alınması ve sürecin açık şekilde yürütülmesinin yanında önümüzdeki dönemde görüşü olan bütün kesimlerin görüşlerinin alınacağı bir dönemi TBMM Başkanlığı olarak kendimizi yükümlü sayıyoruz” diye konuştu.

Kurtulmuş, AYM'nin "milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde" kararı verdiği Can Atalay'ın durumuna ilişkin soru üzerine, "Meselenin bundan sonraki kısmı tamamen hukuki süreçlerle ilgilidir. Sonuç almak bakımından TBMM'nin bu aşamada yapabileceği bir şey yoktur" dedi.

TBMM Genel Kurulu, 16 Ağustos'ta Can Atalay için olağanüastü toplanmış, AKP'li Alpay Özalan TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın üzerine yürümüş ve saldırmıştı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de başından yaralanmıştı. Muhalefetin Can Atalay ile ilgili verdiği genel görüşme talebi ise oy çokluğuyla reddedilmişti. CHP 3 Eylül için yeniden başvuru yapmıştı.