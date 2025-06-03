Meclis başkanı bugün seçilecek

Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulunda, bugün 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi gerçekleştirilecek. AKP, mevcut Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u yeniden aday gösterirken MHP’de Kurtulmuş’u destekleyecek.

CHP’nin adayı olarak Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti’nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti’nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, Yeni Yol Partisi’nin adayı ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman oldu.

TBMM Başkanı, Genel Kurul’da gizli oylamayla belirlenecek. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy gerekiyor.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en fazla oy alan iki aday için dördüncü oylamaya gidilecek.

Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, TBMM Başkanı seçilmiş olacak.