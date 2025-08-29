Meclis Başkanı Kurtulmuş: Örgütün silah bırakma ve kendisini feshetme süreci hızlanmalı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Örgütün süratle silah bırakma ve kendisini feshetme sürecini hızlandırması lazım" dedi. Komisyonun varoluş sebebinin örgütün feshini ilan etmesi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, geri kalan adımların atılması için bu sürecin tamamlandığının görülmesi, bunun tespiti ve tescilinin şart olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katıldı. Burada yaptığı açıklamlarda süreç komisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, komisyon çalışmalarında hiçbir şekilde "özerklik, bağımsızlık, ayrı bir bölge, Kürtçenin resmi dil olması" gibi taleplerin gündeme gelmediğini vurguladı.

Komisyon üyelerinin belirli teklifler sunduğunu aktaran Kurtulmuş, "Burada herkes komisyonun üyesi, teklifler geliyor, teklifler olgunlaşacak. Ama kararı verecek olan TBMM Genel Kurulu'dur" dedi.

Komisyonun herhangi bi yasa veya anayasa hazırlığı yapamayacağını kaydeden Kurtulmuş, "Burası anayasa hazırlayacak komisyon değil. Burada yasa, anayasa hazırlanmayacak. Neler yapılabileceği TBMM'ye hazırlanıp gönderilecek" diye konuştu.

"MECLİS'İN ÖNÜNDE BEYAZ TOROS'UN YAKILMASI TESADÜF DEĞİL"

Örgütün süratle silah bırakma ve kendisini feshetme sürecini hızlandırması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, "Komisyonun hemen kuruluşunda aldığımız karar, 31 Aralık 2025'te komisyon çalışmalarını sonlandırması. Eğer gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir" değerlendirmersinde bulundu.

Komisyonun toplanacağı ilk gün Meclis'in önünde bir beyaz Toros'un yakıldığını anımsatan Kurtulmuş, "Sıradan bir adli olay gibi görünüyorsa da komisyonun toplanacağı, ilk dinlemeye başlayacağı gün Meclisin önünde bir beyaz Toros'un yakılması herhalde tesadüf değildir" dedi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti: "(Terörsüz Türkiye) Bu konu hiçbir şekilde ne kişisel, ne de siyasi PR meselesi değildir. Eğer bu konuyu kazanırsak hep beraber kazanacağız."