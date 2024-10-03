Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kapalı oturum açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısının ardından Meclis'in kapalı oturumda toplanabileceğini söyledi.

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Meclis'te kapalı oturum çağrısına yanıt verdi.

TBMM Başkanı, Meclis'te İsrail'in saldırılarıyla ilgili bir görüşme yapılabileceğini belirterek, "Meclis’te grubu bulunan partilerimizle müzakere ederiz ve uygun görülürse, uygun bir zamanlamayla partilerimizin katılımıyla ilgili bakan arkadaşlarımız gelirler ve İsrail’in bölgedeki yayılmacı, saldırgan politikaları ve Türkiye’nin buna karşı geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturumda bu görüşme yapılır" dedi.

Kurtulmuş, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile Meclis’te bir araya geldi.

Kurtulmuş ve Gaşi, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Gelecek dönemin, dünya siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcını teşkil ettiğini, her alanda dünyanın birçok bölgesinde çatışmaların ve gerilimlerin sürdüğünü gördüklerini kaydeden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Özellikle Türkiye’nin çevresindeki bölgelerin hemen tamamında önemli gerilimlerin yaşanmakta olduğunu, maalesef güneyimizde, Orta Doğu’da olduğu gibi çatışmaların ve birtakım saldırıların olduğunu da görüyoruz. Bu çerçevede özellikle Türkiye olarak çok kültürlü, çok etnik yapılı, çok dinli bir yapıya sahip olan Balkan milletleri arasında dayanışmanın, işbirliğinin artırılması, Balkanlar'da istikrarın ve barışın temin edilmesi, Balkan ülkeleriyle ilişkilerimizin odak noktasıdır. Özellikle bu saydığım özeliklere sahip önemli bir ülke olan Kuzey Makedonya’nın da ümit ediyorum ki bu çok kültürlü yapısı korunarak Balkanlar'da bir istikrar adası olması mümkün olacaktır. Türkiye ve Kuzey Makedonya olarak gelecek dönemde de var olan bu ilişkilerimizi her alanda artırarak stratejik ortak seviyesine çıkarmayı ümit ediyoruz. İnşallah bu kadar çok problemin, gerilimin ve çatışmanın yaşandığı bu coğrafyada hep pozitif gündemle toplanabilmeyi ümit ediyorum.”

İsrail’in saldırılarına karşın, TBMM Genel Kurulunda, Bakanların bilgilendirme yapmasını gerektiren özel oturumun yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt veren Kurtulmuş, bu kriz başladığı andan itibaren İsrail hükümetinin, Netanyahu ve çetesinin kural tanımaz, hiçbir uluslararası kuruluşun kararına ve tavsiyesine itibar etmez, insan haklarına hiçbir şekilde uymaz ve bölge ülkelerinin de egemenliklerine saygı göstermez tavrını gördükçe uyarılar gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Kurtulmuş, bir yıldır süren bu saldırıların, İsrail'in hedefinin sadece Filistinliler değil, bölgedeki bütün ülkelerin halkları olduğunu gösterdiğini belirtti.

"TBMM BU KONUYLA İLGİLİ BİR TOPLANTI YAPABİLİR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu, bir akıl tutulmasıdır. BM’yi kabul etmeyen, Adalet Divanının ortaya koyduğu tedbirlere hiçbir şekilde kulak asmayan, hiçbir şekilde kendisine dünyanın dört bir tarafından yükselen toplumsal tepkileri kabul etmeyen, hatta kendi halkı içerisinde bazı çevrelerin ortaya koyduğu bazı sözlere asla kulak asmayan bu saldırgan tavrı bir kere daha açıkça lanetliyorum. İşledikleri insanlık suçları her gün biraz daha artıyor. Bütün insanlığın, İsrail’in bu saldırganlığını durdurabilmek için elinden ne geliyorsa onu ortaya koyması lazım. Sorun, sadece bir bölgesel sorun ya da sadece bir halkın sorunu olmanın çok ötesine geçmiştir. Hiç şüphesiz Nil’den Fırat’a ideolojisinin temel hedeflerinden birisi de Türkiye’dir. Dolayısıyla Türkiye olarak bizim başından beri, on yıllardır uyardığımız, özellikle Gazze saldırılarından sonra çok net şekilde uyarılarımızı artırdığımız şekliyle Türkiye’nin, Türk milletinin fevkalade uyanık olması ve buna karşı tedbirlerini alması da bizim mili birliğimiz ve bekamız bakımından zaruridir. Bu çerçevede, Türkiye’de demokrasinin kalesi olan TBMM de bu konuyla ilgili bir toplantı yapabilir. Meclis’te grubu bulunan partilerle bu konuyu müzakere ederiz ve burada eğer uygun görülürse, uygun bir zamanlamayla partilerimizin katılımıyla Meclis’te; ilgili bakan arkadaşlarımız daha evvel örneklerinde olduğu gibi gelirler ve İsrail’in bölgedeki yayılmacı, saldırgan politikaları ve Türkiye’nin buna karşı geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturumda bu görüşme yapılır. Bu sadece bir görüşme yapmak için değil gerekli tedbirlerin alınabilmesi ve milletvekillerimizin de partilerimizin de bu konuda hassasiyetlerini daha da artırmaları için önemli bir toplantı olur kanaatindeyim."

İsrail’in yayılmacı politikasına karşı ne tür önlemler aldıklarına ilişkin bir soruya yanıt veren Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi, kendileri için önemli olan konunun barış olduğunu, Orta Doğu’da barışın hükmetmesinden yana olduklarını dile getirdi.