Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan "yeni anayasa" açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Programı'nda konuştu.

Numan Kurtulmuş, Yeni Anayasa'nın içeriğine ilişkin çalışmaların yeni yasama döneminde başlayabileceğine işaret etmişti.

Kurtulmuş, 'yeni anayasa'ya ilişkin "Tepeden inme olmamalı, mutlaka demokrat olmalıdır. Katılımcı ve kuşatılmış olmalıdır. Ben şahsen uzun yıllardır anayasa konusunda fikirleri olan biri olarakşunu söyleyebilirim; Türkiye önemli bir fırsat yakalıyor" dedi.

"Yeni anayasa" çalışmalarına ilişkin konuşan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"82 Anayasasının birçok siyasal ve toplumsal sorunların kaynağında büyük payı olduğunu hepimiz biliyoruz. Artık Türkiye'nin darbelerin ürünü olan bu anayasadan kurtulma vakti gelmiştir. Darbeci ruh anayasada hala gizli. Sadece metin değişmesi yetmez.

Demokrasinin en büyük düşmanı imtiyaz ve istisnalardır. Bu anayasa yapım sürecinde imtiyaz ve istisnaların ortadan kaldırılması, demokratik kurumların millet anlayışı içerisinde yeniden gözden geçirilmesi demektir.

Yeni anayasanın içerisinde önemli bir konu da anayasa ve ideoloji arasındaki ilişkidir. Türkiye'de yüzlerce ideolojinin olduğu açıktır. Kimin ideolojisini anayasaya yazacağız.

Partilerin tamamı aslında yeni bir anayasa teklifini halka teklif etmişlerdir. Bu sadece bir fantezi olarak olursa olur diye ortaya konmuş değil.

"SÜRECİ KİMSE ZEHİRLEMEYE KALKMASIN"

Maalesef bütün hukuk metinlerimizde var olan dil meselesi. Anayasamızın öyle bir dili var ki okuyorsunuz okuyorsunuz, ne diyor diyorsunuz. Dil meselesinin yeni anayasa yapılması konusunda ele alınması gerektiğini düşünüyorum.

Bir başka önemli konu da anayadanın sistematiğidir. Anayasanın sitematiğinin çok güçlü olmalıdır. Anayasa tartışmaları inanın ki bu tartışmaları yapalım. Sadece bu tartışmaların yapılması bile Türk siyasetine çok şey katacak.

Tartışmaları siyasi diyalog anlayışı düzleminde yapalım. Önyargısız bir şekilde tartışmaları yaparsak neden sonuç almayalım. Bu anayasa yapım sürecini kimse zehirlenmeye kalkmasın. Kimse bu tarihi fırsatı heba etmeye aracı olmasın."