Meclis Başkanı Kurtulmuş: Türkiye’de bir daha asla terörün diliyle konuşulmayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Aksaray Sivil Toplum Buluşması programında sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “Türkiye’de bir daha asla terörün diliyle konuşulmayacak” dedi.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

"100 YILLIK CUMHURİYET'İN 50 YILI TERÖRLE GEÇTİ"

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada güçlü olması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, “100 yıllık cumhuriyetin 50 yılı terörle geçti. Dile kolay, bu 50 yılda binlerce evladımız şehit oldu. Bu ülkenin on binlerce insanı genç yaşta öldü. 2013’te 1.3 trilyon dolardı teröre harcanan, şimdi en az 2 buçuk katı olduğunu tahmin ediyoruz. Türkiye’ye terörün maliyeti bu. Bir sürü terör örgütünü başımıza bela ettiler. Bunların sahibi kim?” dedi.

"EMPERYALİSTLER TÜRKÜ ÇOK SEVİYOR, KÜRTTEN NEFRET EDİYOR DEĞİLLER"

"Bu tür terör örgütlerinin emperyal güçlerin desteklediğini" söyleyen Kurtulmuş, “Bu coğrafyada Türkleri, Arapları, Acemleri, Sünnileri birbirine kim düşürdü? Son 30 yılı gözünüzün önünden geçirin. Irak’ın işgaliyle başlayan süreçte önce Irak parçalandı, Suriye savaşa sokuldu. Lübnan yönetilemez bir hale geldi. Libya, Afrika ülkeleri aynı şekilde. Neden? Emperyalistler rahat etsin diye. Bu emperyalistler Türkü çok seviyor da Kürtten nefret ediyor değiller. Vallahi bu bölgenin halklarının hepsinden nefret ederler. Zaten siyonist emperyalizmin ideolojisinde kendisinden olmayanı insan bile görmüyorlar. Türkü de aynı şekilde. Şimdi akıl akıldan üstün olmayı gerektirir. Emperyalizmin bir aklı varsa bizim de onlardan üstün aklımız olmak mecburiyetindedir. Onların planlarına teslim olamayız” açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE’DE BİR DAHA ASLA TERÖRÜN DİLİYLE KONUŞULMAYACAK"

"Terörsüz Türkiye inşa etmek mecburiyetinde olduklarını belirten" Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

“5 Ağustos’tan bu yana Meclis’te ama öncesi var siyasi alana yansıması açısından söylüyorum, Meclis’te 12 parti var 11 siyasi parti komisyona üye verip çalışmalara destek oldu. Türkiye’nin dört bir tarafından STK’lar, iş dünyası, sendikalar, farklı kadın örgütlenmeleri geldiler ve görüş bildirdiler. 134 kişi söz aldı, bir tanesi bile ‘ben Türkiye’de terörün bitmesini istemiyorum’ demedi. Şehit ailelerimiz, onların yakınları başta olmak üzere kim geldiyse bu iş bitsin, bu işin bitmesiyle birlikte bu ülkenin milli birliğini sağlayacak kuvvetler atalım dediler. Geldiğimiz nokta Türkiye için önemli noktadır. Ümit ediyorum ki son dönemece giriyoruz. Artık bizim için esas mesele, bir daha terör örgütünün faaliyet yapmayacağı şekilde topraklarımızın terörsüz hale getirilmesidir. Sınır ötesinde de ülkemize karşı olan terör örgütlerine de müsaade edilmemesidir. Terör örgütü liderinin silahların bırakılmasını ilan etmesi ve örgütün Türkiye sınırlarında çekildiğini duyurmasıyla birlikte yeni safhaya geçtik. Böylece 50 yılımızı heba eden, ayaklarımızda pranga gibi olan terör örgütünü tasfiye edeceğiz, Türkiye’de bir daha asla terörün diliyle konuşulmayacak.”

"TERÖRÜN BESLENDİĞİ YER NEFRET DİLİDİR, ÖTEKİLEŞTİRMEDİR” DİYEN KURTULMUŞ, KONUŞMASININ DEVAMINDA ŞÖYLE KONUŞTU:

"Bu topraklarda yaşayan 86 milyon vatandaşımızın her biri al bayrağın altında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşıdır, hepsi birbirinin kardeşidir.Bunu istemeyenler olabilir, olmaması için gayret gösterenler olabilir. Hiç önemli değil, milletin ekseriyeti çalışmaları destekliyor. Bu arzu istikametinde, milletin desteğiyle, siyasi akılla bu süreci aşacağız. Elin Hans’ının gelip de bizim bölgemizdeki insanları etnik temelde ayırması ve birbirine düşman etmesi kadar kahredici bir olay olamaz."