Meclis Başkanı Kurtulmuş ve İletişim Başkanı Duran Atatürk düşmanı yazarı andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran Atatürk'e firavun iması yapan şeriatçı şair ve yazar Nuri Pakdil'i ölümünün 6. yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakdil'in, "Yürü kardeşim. Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin" sözlerini alıntılayarak "İslam ve kardeşlik bilincini merkezine alarak, bu toprakların sesini direnişin diliyle buluşturan Nuri Pakdil'i vefatının 6. yılında rahmetle ve şükranla anıyorum" ifadesini kullandı.

Duran ise "Edebiyat ve düşünce dünyamızın kutlu sesi, Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i vefatının 6. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Kelimeleriyle direnişi, kalemiyle adanmışlığı temsil eden Üstat Pakdil, yalnız bir yazar ve şair değil, bir bilinçti, bir duruştu. O inancı, adaleti ve onuru sözüne mihenk yapan bir fikir öncüsü ve aksiyon insanıydı. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı söylemleriyle bilinen şeriatçı yazar Nuri Pakdil, Star gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninde “Ne mutlu müslümanım diyene” sloganı atmış, “Atatürk’e karşı mısınız” sorusuna da “Ben Firavun karşıtıyım, beni okuyanlar kimi kastettiğimi bilir” yanıtı vermişti.