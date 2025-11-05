Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş komisyon toplantısı öncesi partilerle görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste kurulan çözüm komisyonundaki partilerin temsilcileriyle saat 16:30'da mecliste biraraya gelecek.

Bugüne kadar 16 toplantı gerçekleştiren komisyonun yarın 17. defa biraraya geleceği biliniyor.

Komisyonun 17. toplantısı yarın saat 11:00'de mecliste gerçekleşecek.

KOMİSYONUN GÜNDEMLERİ

Yarın yapılması planlanan toplantıda komisyonun İmralı Cezaevi'ne giderek Abdullah Öcalan’ı ziyaret etme gündeminin tartışılması bekleniyor.

Komisyonda konuşulması beklenen bir diğer konunun da "hukuki düzenlemeler" olduğu biliniyor.

Ayrıntılar gelecek...