Meclis Başkanlığı seçimi 3 Haziran’da: Adaylar için başvuru süresi başladı

TBMM’de Numan Kurtulmuş’un Meclis Başkanlığı'nda görev süresinin 7 Haziran’da sona erecek olması dolayısıyla yerine seçim yapılacak. Aday olmak isteyenler, bugünden itibaren 5 gün içinde başvuracak.

Meclis Başkanlığı seçimi 3 Haziran’da yapılacak.

CHP ve MHP, TBMM Başkanlık Divanı’nda görev yapacak isimleri belirledi.

TBMM’de 28’inci yasama yılının ikinci yarısında görev yapacak Meclis Başkanı, Başkanlık Divanı üyeleri ile komisyonlar yenilenecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresi 7 Haziran’da sona erecek.

Yeni TBMM Başkanı’nın belirlenmesi amacıyla 3 Haziran Salı günü seçim yapılacak. TBMM Başkanlığı için adaylar 1 Haziran’a kadar Başkanlık Divanı’na başvuruda bulunabilecek.

TBMM Başkanı, Genel Kurul’da gizli oylamayla belirlenecek. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy gerekiyor. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en fazla oy alan iki aday için dördüncü oylamaya gidilecek. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, TBMM Başkanı seçilmiş olacak.

Kulislerde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanlığı görevine devam edeceği konuşuluyor. Kurtulmuş bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makam odasında ziyaret edecek.

PARTİLERDE BAŞKANLIK DİVANI İÇİN SEÇİM

CHP’de kapalı grup toplantısında, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl TBMM Başkanvekilliği görevine; Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ile Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar katip üyeliğe, Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ise TBMM İdare Amirliği görevine seçildi.

MHP, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Celal Adan'ı, TBMM İdare Amiri olarak da Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın ismini Meclis Başkanlığına bildirdi.

AKP’nin bugün yapılması beklenen kapalı grup toplantısında Grup Başkanı, Grup Başkanvekilleri, Grup Yönetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Grup Denetçileri seçilecek.

DEM Parti’nin de 3 Mayıs günü hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in yerine TBMM Başkanvekilliği görevini üstlenecek kişi için 2 Haziran'da seçim yapması bekleniyor.

Yeni Yol ise üç partiden oluştuğu için grup başkanlığı ve grup başkanvekillikleri, partiler arasında birer yıl süreyle dönüşümlü belirlenecek.

İYİ Parti'nin de grup yönetimini belirlemek için seçim yapması bekleniyor.

Partilerin, Başkanlık Divanı için belirlediği isimler Genel Kurul'da okunduktan sonra resmiyet kazanacak.

KOMİSYONLAR DA DEĞİŞECEK

Öte yandan, Meclis Başkanı seçiminin ardından TBMM'deki ihtisas komisyonlarının başkanları ve üyeleri de yeniden belirlenecek.