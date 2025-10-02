Meclis böyle açıldı: Sıcak ve samimi görüntüler dikkat çekti

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dün gerçekleştirildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce Genel Kurul’da konuşma yaptı daha sonra düzenlenen resepsiyona katıldı. Konuşmasından sonra salondaki muhalefet partilerinin yöneticileriyle tokalaştı. DEM ve İYİ Parti milletvekilleri Erdoğan’ı alkışlamasa da ayağa kalktı.

CHP’nin yanı sıra TİP ve EMEP de ülkedeki baskılar ve demokrasi dışı uygulamalar nedeniyle açılışa katılmayı reddetti. Boş kalan CHP sıralarında, masaların üzerinde çiçekler koyuldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, akşam düzenlenen resepsiyona da katılmadı.

Meclis anamuhalefetsiz açıldı.

Erdoğan Genel Kurul’daki konuşmasından sonra Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve İmralı heyeti üyesi Pervin Bulan’ın da dahil olduğu bir grupla görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeye İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı. Görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

Akşam saatlerinde ise Meclis'in yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir resepsiyon verdi.

Resepsiyonda Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah, Saadet Partisi, Hüdapar, Gelecek ve DEVA Parti yöneticileriyle gerçekleştirdiği sohbetler sırasında sıcak görüntüler oluştu. Bu görüntüler sosyal medyada yurttaşların tepkisini çekti.

Sohbetler sırasında Erdoğan, yıllar sonra Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’la da yan yana geldi. İki partinin genel başkanı AKP'nin bayramlaşma listesinde yer almıyordu.

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan da bu ikiliyle birlikte Erdoğan'la buluştu.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, resepsiyona katılmadı.

Erdoğan, resepsiyona katılan sanatçı Mustafa Keser ile de bir süre sohbet etti.

Sohbetlerde ilginç diyaloglar da kameralara yansıdı. Genel Kurul’da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile tokalaşmayan Erdoğan, “Kusura bakmayın, öyle bir hatamız oldu” dedi.