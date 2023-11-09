Meclis Danışma Kurulu yargı krizine ilişkin toplanıyor

TBMM Danışma Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısıyla saat 17.00'de Yargıtay'ın AYM kararını tanımaması görüşecek.

Yargıtay 3. Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımamasına ilişkin TBMM Danışma Kurulu bugün toplanacak.

Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısıyla saat 17.00'de Yargıtay'ın kararını görüşecek.

ÖZEL ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşmüş ve TBMM Danışma Kurulu'nun toplanmasını talep etmişti.

Kurtulmuş da gün içerisinde kurulun toplanması için çağrı yapacağı cevabını vermişti.

Özgür Özel, Kurul toplantısına CHP adına katılacağını bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Can Atalay, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde TİP'ten milletvekili seçilmişti. Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yaptığı başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce reddedilmişti. Yargılamaya devam edilmesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiği ileri sürülerek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılmıştı.

Gezi davasından mahkum olduktan sonra milletvekili seçilen ve Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ihlal kararı verdiği Avukat Can Atalay'ın dosyası Anayasa Mahkemesi tarafından yerel mahkeme olan İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme, dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu belirterek dosyayı geçtiğimiz günlerde bu daireye göndermişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise kararı tanımamış, Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa’yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını öne sürerek Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.