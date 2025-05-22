Meclis devreye giremedi

Politika Servisi

PKK’nin örgütü feshedip silah bırakma kararını açıklamasından sonra gözler Ankara’ya ve Meclis’e çevrilmiş, oradan gelecek açıklamalara kilitlenmişti. PKK’dan gelen açıklamanın ardından iktidar kanadındaki ilk reaksiyon, “Meclis’te komisyon kurulsun” diyen MHP lideri Devlet Bahçeli’den gelmişti. Hatırlanacağı gibi bu açıklamaya AKP yetkilileri oldukça temkinli yaklaşmıştı.

BAYRAM’A MÜJDE ZOR

Adı dahi konulmamış çözüm sürecinde Suriye’de belli adımlar atılırken, Türkiye içinde şu ana kadar ciddi bir gelişme yaşanmadı. İktidar cenahından bu konuda atılacak ilk pozitif adımın, yargı paketinin Meclis’e sunulmasıyla başlaması bekleniyordu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı bir televizyon programında bu konuda açıklamalarda bulunmuş ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” maddesinin yeniden düzenlenebileceğini söylemişti. Yine DEM heyetinin Bakan Tunç’la yaptığı görüşmeden sonra haziran ayı öncesi bazı gelişmeler olacağı açıklanmıştı.

Yukarıda bahsi geçen değişiklik dâhil, sürecin önünü açacak bazı maddelerin de yer alacağı düşünülen ve Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklik öngören düzenleme, uzun süredir Meclis gündeminde. Meclis’e gelecek düzenlemenin adı 10’uncu Yargı Paketi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin tamamlandığını ve milletvekillerinin bilgisine sunulduğunu söylese de bu açıklamanın kısa sürede doğru olmadığı anlaşıldı. Paketin içeriğine ilişkin tek bilgi, bazı basın yayın kuruluşlarına sızdırıldığı kadarıyla mevcut.

Dün itibarıyla partiler arasında ilk temas yaşansa da düzenlemenin Kurban Bayramı’na yetişmesi neredeyse imkânsız.

Yeni Yaşam Gazetesi’ne konuşan Mersin DEM Milletvekili Ali Bozan, “Bu tartışmaların çok daha doğru bir temelde yürütülmesinin yolu esas olarak Meclis’te yapılmasıdır. Ama benimsenen yol, bir şekilde adına ‘yargı paketi’ dedikleri kimi düzenlemeleri alttan basına servis etmek ve kamuoyunda bu şekilde tartışma yaratmak; aynı zamanda, maalesef, insanlarda da beklenti yaratmaktadır” diyerek ağır aksak ilerleyen süreci özetledi.

AKP’li yetkililer de gelinen nokta itibarıyla paketin Kurban Bayramı öncesine yetişmesinin imkânsız olduğunu söylüyor.

TUTUKLAMALAR DEVAM EDİYOR

Çözüm sürecine dair tek sorun, ceza infaz düzenlemesinde yaşanan gecikme değil. Tunceli Valisi’nin bir anmaya izin vermede ayak diremesi sonrasında yaşananlar, HDK tutukluları ve mahkeme kararları, meselenin iktidar ortakları tarafından aynı noktadan değerlendirilmediğini gösteriyor. Vali, yaşadığı anlaşmazlık sonrası merkeze çekilirken, HDK’ya dair tutuklama ve gözaltılar devam etti. PKK tarafından Öcalan’a ilişkin yapılan çağrılar iktidar cenahında hâlen muhatabını bulmuş değil. Erdoğan, şu ana kadar konuya dair sessizliğini koruyor. Özellikle geçen hafta gerçekleştirdiği Suriye temaslarının sonuçlarını da görmek istiyor olabilir.

Türkiye’nin hiçbir temel sorununu çözemeyen iktidarın, Kürt sorunu gibi bölgesel niteliği olan bir meseleyi çözme kabiliyetinin olmayacağını düşünenlerin sayısı ittifak içinde de artıyor. Özellikle AKP saflarında, “Böyle önemli bir konuda makas değiştirme zamanı değil” diyenlerin sesi de duyulmaya başladı. Bunda gelen anketlerin ne kadar etkili olduğu şimdilik açık değil. Ancak özellikle AKP seçmeninde tereddütlerin giderilemediğine dair bilgilerin, parti yönetimi tarafından kendilerine yakın bazı yayın kuruluşlarına sızdırıldığı anlaşılıyor. Bir kez daha ortaya çıktı ki AKP ve Saray için Kürt sorunu, iktidarda kalmanın bir aracı olarak görülüyor. Savaşsa da barışsa da durum değişmiyor.