Meclis'e 4 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak

TBMM'ye 26-29 Temmuz döneminde görevliler dışında ziyaretçi girişi yapılamayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 26-29 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyecek.

TBMM Genel Sekreterliği'nden milletvekillerine gönderilen duyuruda, TBMM Genel Kurulu'nun alınan karar gereğince 26-29 Temmuz'da çalışmalarını sürdüreceği hatırlatıldı.

Duyuruda, gündemin yoğunluğu sebebiyle milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için 26 Temmuz Cuma, 27 Temmuz Cumartesi, 28 Temmuz Pazar ve 29 Temmuz Pazartesi günü TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacağı bildirildi.