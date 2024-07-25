Meclis'e hafta sonu ziyaretçi yasağı: Katliam yasası görüşülebilir

TBMM Genel Kurulu'nun aldığı karar gereği, Meclis'e 26-29 Temmuz günleri arasında görevliler dışında ziyaretçi girişi yapılamayacak. CHP kaynaklarınca; AKP'nin sokakta yaşayan hayvanlara ilişkin kanun teklifinin bu hafta sonu Meclis Genel Kurulu'nda görüşüleceği, kararın da bu nedenle alındığı belirtiliyor.

TBMM Genel Sekreterliği'nden milletvekillerine gönderilen duyuruya göre, TBMM Genel Kurulu, alınan karar gereği 26-29 Temmuz'da çalışmalarını sürdürecek.

Duyuruda, gündemin yoğunluğu sebebiyle milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için 26 Temmuz Cuma, 27 Temmuz Cumartesi, 28 Temmuz Pazar ve 29 Temmuz Pazartesi günü TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacağı bildirildi.

9. YARGI PAKETİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU EKİME ERTELENEBİLİR

CHP'li kaynaklardan edinilen bilgiye göre; AKP'nin sokakta yaşayan hayvanlara ilişkin kanunun Genel Kurul'dan geçirilmesinde ısrarcı olduğu bu hafta sonu kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşüleceği belirtilirken, 9. Yargı Paketi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Ekim ayına erteleneceği iddialar arasında.

ERDOĞAN, "MECLİS KORİDORLARINI İŞGAL EDİYORLAR" DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Meclis grup toplantısında sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili yasa teklifiyle ilgili partisinin milletvekillerini uyarmış, "Bu konuda tüm grubumuzdan, milletin vekili olarak bu yüce çatı altında bulunan her bir arkadaşımdan kararlı bir duruş bekliyorum. Asla taviz yok ve bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz" diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşam savunucularının da Meclis'e girmesini eleştirerek, "Birileri muhalefet milletvekillerinin desteğiyle kalkıp geliyor, Meclis koridorlarını işgal ediyor. Utanmadan, sıkılmadan vekillere ‘Katil’ diye bağırıyor. Milletvekiline bağıran da, onu oraya getiren de millete edepsizlik yapmıştır" demişti.