Meclis'e sunulacak: Emeklilere bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklilere yönelik 2025 yılı için bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor.

aralarında emeklilere bayram ikramiyesinin de bulunduğu ekonomik düzenlemeleri içeren 15 maddelik yasa teklifinin yarın Meclis'e sunulması bekleniyor.

İHA'nın aktardığına göre, bayram ikramiyesinin geçen seneye göre bin lira artışla 4 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor.

TOPLANTI YAPILDI

Milliyet'in aktardığına göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıyla, AKP’nin ekonomi kurmayları toplantı yaptı.

Toplantıda emekliye verilecek ikramiye artışı ele alındı. Bakanlar ve AKP kurmayları 3 bin TL olan ikramiyede artış için 3 alternatif rakam üzerinde durdu. 3 rakamın etki analizleri de masaya yatırılıp değerlendirildi. İkramiyenin bin TL artırılarak 4 bin TL’ye yükseltilmesi gündeme geldi.