Meclis'e sunuldu: Emekli ikramiyesi için kanun teklifi

İktidar kanadı geçen hafta emekli ikramiyelerinin tutarında herhangi bir artış yapılmayacağını açıkladı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tutarın 4 bin TL'de kalacağını ifade etti.

Buna karşın Meclis'e ikramiye tutarının artması için kanun teklifi verildi. Meclis Başkanlığı'na sunulan teklifte ikramiyenin asgari ücret tutarına yükseltilmesi öngörüldü.

"İKRAMİYE ERİDİ"

Teklifin gerekçesinde şunlara dikkat çekildi:

"Emeklilerimiz son yıllarda giderek artan hayat pahalılığı karşısında temel ihtiyaçlarını karşılamakta ciddi güçlük yaşamaktadır. Özellikle gıda, kira ve sağlık harcamalarındaki artış, sabit gelirli olan emeklilerimizin alım gücünü önemli ölçüde düşürmüştür.

Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere destek sağlamak amacıyla 2018 yılında başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması, başlangıçta emekliler açısından anlamlı bir katkı sunmuştur. Ancak aradan geçen süre içerisinde ikramiye tutarı ekonomik koşullara uyum sağlayamamış ve reel olarak büyük ölçüde erimiştir.

2018 yılında 1.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi yaklaşık 250 ABD doları seviyesindeyken, bugün 4.000 TL olan ikramiye 120 doların altına gerilemiştir. Aynı dönemde genel fiyat seviyesindeki artış katlanarak yükselmiş, emeklilerin alım gücü ciddi biçimde azalmıştır.

Bugün gelinen noktada 4 kişilik bir ailenin: Açlık sınırı 30 bin TL'nin üzerinde, Yoksulluk sınırı ise 100 bin TL'yi aşmış durumdadır. Buna karşılık emeklilere ödenen bayram ikramiyesi, bir ailenin günlük temel gıda ihtiyacını dahi karşılayamayacak seviyededir.

"SOSYAL DEVLET" VURGUSU

Mevcut sistemde bayram ikramiyesi herhangi bir objektif ölçüte bağlanmadan, idarenin takdirine bağlı olarak belirlenmektedir. Bu durum hem öngörülebilirliği ortadan kaldırmakta hem de ikramiyenin sosyal politika aracı olma niteliğini zayıflatmaktadır.

Bu kanun teklifi ile amaçlanan; emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin net asgari ücret tutarına eşit olacak şekilde belirlenmesi ve böylece emeklilerimizin bayram dönemlerinde insanca yaşam koşullarına bir nebze daha yaklaşabilmesinin sağlanmasıdır.

Bu düzenleme ile: ikramiye tutarı ekonomik koşullara bağlı olarak otomatik güncellenecek, Emeklilerin alım gücü korunacak, Sosyal devlet ilkesi güçlendirilecektir.

Sonuç olarak, emeklilerin bayramlarda yalnızca sembolik değil, gerçek anlamda destek alabilmesi amacıyla bayram ikramiyesinin net asgari ücret tutarında belirlenmesi zaruri hale gelmiştir."

"ENFLASYON KARŞISINDA ERİDİ"

Teklifi Meclis'e sunan CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut şunları aktardı: "Emekli bayram ikramiyesi; 2018-2020 yıllarında 1.000 TL, 2021 ve 2022'de 1.100 TL, 2023'te 2.000 TL, 2024'te 3.000 TL, 2025'te ise 4.000 TL olarak ödenmiştir. 2026 yılında Ramazan Bayramında 4.000 TL olarak ödenmiştir. Genel gerekçemizde de ayrıntılı şekilde ifade ettiğimiz gibi bu ikramiye, ilk verildiği tarihten günümüze kadar enflasyon karşısında ve döviz cinsinde giderek erimiştir. Kanun teklifimizle emekli bayram ikramiyesinin net asgari ücret tutarı kadar ödenmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede yılda iki kez verilen bu ikramiye ile emeklilerimize yılda iki asgari ücret kadar destek sağlanması hedeflenmektedir."