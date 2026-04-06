Meclis'e sunuldu: Emekli maaşı için kanun teklifi

Emekli aylıkları için güncelleme katsayısının hesaplanmasında değişiklik yapılması için kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Kanun teklifinde emekli aylıkları için güncelleme katsayısının hesaplanmasında gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının %30'u yerine tamamının dikkate alınması, prim ödeme gün sayısını dolduran sigortalılar için aylık bağlama oranının %70 olarak belirlenmesi ve öngörülen düzenlemelerin mevcut emeklileri de kapsaması öngörüldü.

"ADALETSİZLİK" VURGUSU

Teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 16,8 milyon emeklinin yaklaşık yüzde 80'i açlık sınırının altında bir maaş ile yaşam mücadelesi vermektedir.

Aynı işte, aynı süreyle çalışmış, aynı prim gün sayısını doldurmuş yurttaşlar arasında yalnızca emeklilik tarihi farklılığı nedeniyle ortaya çıkan derin maaş eşitsizlikleri, sosyal devlet ilkesine açıkça aykındır.

Ülkemizde 8.9.1999 öncesinde sigortalı olanlar, 8.9.1999 ile 30.4.2008 arasında sigortalı olanlar ve 30.4.2008 sonrasmda sigortalı olanlar olmak üzere üç farklı sistem uygulanmaktadır. Bu üç sistem arasmda çok ciddi gelir adaletsizliği bulunmaktadır. 2000 yılı sonrası yapılan sosyal güvenlik reformları, aylık bağlama oranlarının düşürülmesi ve güncelleme katsayılarının emekli aleyhine değiştirilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu durum, özellikle 2000 öncesi ve sonrası emekliler arasmda ciddi gelir adaletsizliği yaratmış; daha geç emekli olanlar, daha fazla prim ödemelerine rağmen daha düşük aylık almaya başlamıştır."

"MAAŞ FARKLARININ GİDERİLMESİ..."

Teklif ile; emekliler arasmda oluşan maaş farklarının giderilmesi, aylık bağlama sistemindeki adaletsizliklerin düzeltilmesi, emeklilerin alım gücünün kalıcı olarak artırılması, sosyal güvenlik sistemine olan güvenin yeniden tesis edilmesi amaçlanmaktadır."

CHP tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi Komisyon'a sevk edildi.

OMDBUDSMAN TAVSİYE KARARI ALMIŞTI

Kamu Denetçiliği Kurumu emeklilik dilekçesini 2024 yerine 2025'te verenlerin yaklaşık %30 daha düşük maaş alacak olması nedeniyle tavsiye kararı almıştı.

Bir sigortalının başvurusu üzerine inceleme başlatan KDK, sadece başvuru tarihine bağlı oluşan bu uçurumun adil olmadığını belirterek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK'ya "yasal düzenleme yapın" tavsiyesinde bulundu.