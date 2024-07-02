Meclis'e sunuldu: İYİ Parti'den sığınmacılara ilişkin yeni kanun teklifi

İYİ Parti'li Zorlu, yabancılara geçici koruma süresini 1 yıl ile sınırlandıran kanun teklifini Meclis'e sunduklarını bildirdi. Zorlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile yeniden görüşme konusundaki değerlendirmesini de olumlu bulduğunu dile getirdi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, yabancılara geçici koruma süresini 1 yıl ile sınırlamayı öngören kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduğunu bildirdi.

Zorlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Kayseri'de yaşanan üzücü olayların, hemen sonrasında Suriye sahasında meydana gelen üzücü gelişmelerin, problemin bütünleşik parçaları" olduğunu ifade etti.

"ERDOĞAN'IN DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU"

Zorlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile yeniden görüşme konusundaki değerlendirmesini olumlu bulduğunu dile getirdi.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda değişiklik yapmanın zamanının geldiğini söyleyen Zorlu, Türkiye'de geçici korumaya hiçbir süre sınırlaması getirilmezken Avrupa Birliği'nin geçici koruma yönergesinde sürenin bir yıl olduğunu ve bu sürenin 6 aylık periyotlar halinde geçici korumanın sebepleri ortadan kalkmaması durumunda uzatılabileceği hükmünün yer aldığını aktardı.

Zorlu, "Dünyada sığınmacı nüfusunu en yüksek barındıran, bu yükü almış Türkiye bir süre öngörmüyor ama bu yükü bize reva görenler en fazla 3 yıllık süre tahdidi getirerek kendilerini koruma altına alıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"GEÇİCİ KORUMA SÜRESİ 1 YIL OLMALI"

TBMM Başkanlığına, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkında bir kanun teklifi verdiğini açıklayan Zorlu, teklifin şu önerileri içerdiğini dile getirdi:

"Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma statüsünün verilip verilmeyeceğine TBMM karar verir.

Geçici koruma süresi 1 yıldır ve altışar aylık sürelerle en fazla 2 yıl daha uzatılabilir. Süre bitiminden önce ulusal güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle uluslararası normlara uygun olarak geçici koruma statüsü verilenlerin geçici koruma statüsü kaldırılabilir.

Geçici koruma süresinin sona ermesi veya geçici koruma statüsünün kaldırılması halinde yabancıların ülkelerine veya ülkelerinin güvenli yerlerine ya da güvenli üçüncü ülkelere yerleştirilmelerine TBMM karar verir.

Geçici koruma statüsü verilenler Türkiye'ye giriş yaptıkları sınır ilde barındırılırlar."

Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara yönelik değerlendirmesi sorulan Zorlu, Türkiye'nin bölgede 3 haklı operasyon gerçekleştirdiğini savundu. Zorlu, "sorun çözümsüzlüğe doğru evrildiği için sahada kullanılan bazı paydaşların kontrolden çıkmaya başladığı" değerlendirmesinde bulundu.