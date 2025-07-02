Meclis'e sunuldu: Özgür Özel ve Tuncay Özkan hakkında fezleke

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan hakkındaki fezleke Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

CHP'liler hakkında dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi 23 Haziran tarihinde TBMM Başkanlığı’na ulaştı.

TBMM Başkanlığı, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na fezlekeleri gönderdi. Karma Komisyon fezlekeler ile ilgili bir gün belirledikten sonra toplantı yapacak.

Karma Komisyon fezlekeler hakkında karar verdikten sonra fezlekeler Genel Kurul’a gidecek. Genel Kurul’da fezlekeler görüşüldükten sonra dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylama yapılacak.

Oylama sonucuna göre, Özel ve Özkan’ın dokunulmazlıkları hakkında karar verilmiş olacak.