Meclis'e yürümek isteyen Eğitim-İş üyelerine polis müdahalesi

Eğitim-İş Sendikası, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşmeleri devam eden Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine tepki ve eğitim sisteminde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için Bakanlık önünden TBMM'ye kadar yürümek istedi. Polis, yürümek isteyen eğitimcilere ikinci kez müdahale etti.

Polis engelinde açıklama yapan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, şunları söyledi:

"HER BİR ÇOCUĞUMUZUN LİYAKATİYLE HAK ETTİĞİ YERDE OLMASI İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

“Türkiye'nin utancı bu. Emniyette yetkili müdür dahi şuradan şuraya açıklama yapmamız için inisiyatif alamıyor. Çünkü herkes koltuğunu tepedeki bir anlayışa bağlı kalmış durumda. Herkes oraya bağlı kalmış durumda. Cumhuriyetin öğretmenlerinin eğitimcilerine uyguladıkları polis şiddetinin hepsini gördünüz. Sizin çocuğunuz için mücadele ediyor. Yarın gidersiniz o çocuğunuzun temizlik ihtiyacı için o okula para ödersiniz. Para ödemeye devam edin o zaman. Sizin koruduğunuz bu düzeni sağlayanlarsa bu düzen bir gün sizi de ezecek ve bu mesleki haklarınızın da ekonomik koşullarınızla bir bir nasıl yok olduğunu göreceksiniz. Ama buradan bir kez daha şu sözü veriyoruz. Bu utanç dolu görüntüleri veren polislerin de çocuklarının daha özgür daha demokratik bir ülkede yaşaması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Her bir çocuğumuzun liyakatiyle hak ettiği yerde olması için mücadele etmeye devam edeceğiz.

"SİZE EMİRLERİ VERENLER UTANMIYOR, SİZ BARİ UTANIN!"

Bu ülkedeki sömürü düzenine karşı bu ülkedeki işsizlik, geleceksizleştirme ve eşitsizliğe karşı bizim için bu mücadele bu karanlık düzen dağılana kadar devam edecektir. Asla geri adım atmayacağız. Birçok arkadaşımız ezilme tehlikesi yaşadı. Utanın, utanın. Evet, orada söyledim, burada polislere söylüyorum. Utanın! Utanın! Size emirleri verenler utanmıyor! Siz bari utanın! Ama sizlerin adına biz utanıyoruz. Sizlerin adına biz utanıyoruz. Bir milyondan fazla çocuk okul dışında ya. Bir öğün yemek yiyemiyorlar. Buradaki öğretmenlerin hepsi sizin çocuklarınızın açlığına, susuzluğuna şahitlik ediyor. Bakan da kendi çocuğunu özel okula gönderiyor. Biz buna isyan ediyoruz. Mesleki haklarımız yok sayılmış. Okullarınızın temel ihtiyaçları karşılanmamış. Şuna bakar mısınız yani sürükleye sürükleye. Yüzlerce polisle ülkenin her bir yerinden gelmiş Eğitim-İş temsilcilerine yaptıklarına bak. Gerçekten sizler adına biz utanıyoruz.

"AMA SÖZ VERİYORUZ BU DÜZEN YIKILACAK"

Ama söz veriyoruz bu düzen yıkılacak. Bu düzen ortadan kalkacak ama siz bu fotoğraflarla utanacaksınız. Çocuklarınıza onurlu bir miras bırakın. Eğitim iş öğretmenler bugün altı saat boyunca orada çeyrek simitle oturdular. Çeyrek simitle. Çeyrek simitle. Tamam mı? Biz bunlardan hiçbirinden ne Korkarız ne geri adım atarız? Bakın bunu böyle bilin. Elinizde silahınız olsun, copunuz olsun, hapishaneniz olsun. Zaten ülkeyi açık cezaevine çevirmişsiniz. Bu düzene karşı mücadelemiz devam edecek. Cumhuriyet için mücadelemiz devam edecek. Her bir çocuğun anasına babasına bakmaksızın bu ülkede eğitim aracıyla her şey olabileceği, geleceği için mücadelemiz devam edecek. Ve gerçekten sizler aranızda biz utanıyoruz. Yazıklar olsun diyorum hepinize.”

Eğitim-İş’in eylemine destek veren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise polisin müdahalesine tepki göstererek şunları dile getirdi:

“Yazık günah. Onlar da sizin gibi memur öğretmen. Bu memleket için çalışıyor, çocuklarınız okula aç gitmesin diye çalışıyor. Çocuklarınız iyi eğitim alsın diye çalışıyor. Terörist değil bu insanlar öğrtmen. Kötü bir şey istemiyor bu öğretmenler sizin iyiliğinizi istiyor.”

NE OLMUŞTU?

Eğitim-İş Sendikası, gün içinde daha önce de Meclis’e yürümek istemiş ve polis tarafından engellenmişti. Barikatlar önünde açıklama yapan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, şunları kaydetmişti:

"Bugün ülkemizde para toplanmayan tek bir okul yok. Veliler artık veli toplantısında gitmek istemiyor. Çünkü veli toplantısına gidildiğinde onlardan para istenecek. Ülkede eğitim tamamen velinin cüzdanına bağlı hale gelmiş durumda. Hijyen malzemelerinin bile olmadığı bir okulda sağlıklı bir eğitim ortamı olur mu? Bunlar tamamen velinin sırtından karşılanıyor. Sayın Bakan da hiç utanmadan 'rakamsal olarak en çok artış Milli Eğitim Bakanlığı'nda' diyor. Yüzde 83'ü personel gideri, onu da mı vermeyeceksin?"

Sendika üyeleri açıklamanın ardından yarım saatlik oturma eylemi gerçekleştirmiş, yeniden polis ile müzakere eden Özbay, "Bir saattir emniyet mensuplarıyla görüşüyoruz. Ancak ülke o hale gelmiş ki, trafiği engellemeden, ülkenin kaldırımlarından yürümek istediğimizi belirtmemize rağmen asla olmaz yanıtı veriyorlar. Bu bütçe, ülkedeki herkesi ilgilendiriyor." demişti.