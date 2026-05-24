Meclis'e yürüyen Özgür Özel, TOMA'ya çıktı: Bundan sonra CHP’nin genel merkezi TBMM'dir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı tarafından yapılan başvurunun ardından polis, CHP Genel Merkezi'ne girdi.

Müdahalenin ardından binada bulunanlar dışarı çıkarılırken Kemal Kılıçdaoğlu'nun avukatları polis eşliğinde Genel Merkez'e girdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir süre sonra CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Özel, Genel Merkez'in önünde yaptığı açıklamada, "Buraya bir daha geldiğimizde ne bu iktidar, ne de bu iktidarın işbirlikçileri bir daha buna cesaret edemeyecekler" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldıktan sonra TBMM'ye yürüyüş gerçekleştirdi.

Yoğun katılımın olduğu yürüyüşte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek verilirken, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterildi.

Özgür Özel ve beraberindekiler, yoğun yağışa rağmen yürüüyüşlerini sürdürüyor.

TOMA'YA ÇIKTI

Özgür Özel yürüyüş sırasında TOMA'ya çıktı ve kitleyi selamladı.

Özgür Özel ve kitle "Direne direne kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarını attı.

ÖZGÜR ÖZEL: GENEL MERKEZ, MECLİS'TEKİ GRUP ODASIDIR

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Siyasi partilerin başarı için binalara değil; kararlılığa ihtiyacı var. Bir makam odası geride kaldı, meraklısına bıraktık. Ama bir diğeri Meclis'te. Bundan sonra CHP'nin gerçek genel merkezi, TBMM'deki grup odasıdır. 81 tane de tüm il başkanlıklarımız genel merkezimizdir" açıklamasını yaptı.

Özel, şöyle devam etti: "Bundan sonra sokaktayız, sahadayız. Mücadeleyi biz oturarak kazanmadık. Bu parti 47 yıl sonra sokakta olduğu için, meydanda olduğu için, mücadele ettiği için kazandı. Şimdi o şekilde kazandı."

KİTLE MECLİS'E ULAŞTI

Genel Merkez'den başlayan yürüyüş, TBMM'nin karşısındaki Milli Egemenlik Parkı'nda tamamlandı.