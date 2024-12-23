Meclis Genel Kurulu bu hafta da çalışacak

Haber Merkezi

TBMM’de 2025 yılı bütçe kanununun 20 Aralık’ta yasalaşmasının ardından, Genel Kurul, 2025’ten önce yasalaşması gereken düzenlemeler olduğu için çalışmalarına devam edecek. Buna göre yarın, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşecek.

Torba teklifle, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenlerin de 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilmesi öngörülüyor. Uzman yardımcılığına atananlardan yeterlik sınavına girmeye hak kazananlar için sınav, en geç 6 ay içinde yapılacak.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu’nun yarın gerçekleştirilecek toplantısında RTÜK yetkilileri sunum yapacak. Adalet Komisyonu’nda Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi’ne ilişkin görüşmeleri ise 25 Aralık Çarşamba günü görüşülecek. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşacak bir ekip, 26 Aralık Perşembe günü görülecek Narin Güran cinayeti duruşmasını izlemek için Diyarbakır’a gidecek. Tekirdağ’da, istismar ve şiddet sonucu Sıla bebeğin ölümüyle ilgili davanın duruşmasına izleyici alınmaması nedeniyle komisyon üyelerinin gitmeyeceği öğrenildi.

Ayrıca AKP, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ile Gelecek Saadet grup toplantıları gerçekleştirilecek. Çalışmaların bu hafta tamamlanması halinde Meclis’in 7 Ocak’a kadar tatil yapılması öngörülüyor.