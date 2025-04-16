Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 2 gün ara
Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayati riski devam ediyor. Önder'in sağlık durumu nedeniyle Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 2 gün ara verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 2 gün ara verildi.
Komisyonların ise çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.
Dün gece (15 Nisan) geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder'in hayati riski devam ediyor.
Önder'in sağlık durumuna ilişkin Florence Nightingale Hastenesi'nden yapılan son açıklamada, Önder'in kalbinin sağ yarısının iyi kasılamadığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.