Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik: İYİ Parti ve DEM Parti vekilleri tartıştı

TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Kurul'da İYİ Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

Karakaş, KDP Başkanı Mesut Barzani'nin Türkiye'ye yaptığı ziyarette korumalarının görüntülerine ilişkin fotoğrafı kürsüde yırtarak yere attı ve İçişleri Bakanlığı'na tepki gösterdi.

Karakaş ile DEM Parti'li milletvekilleri arasında sözlü atışma yaşandı. Sözlü atışmaya bazı İYİ Partili milletvekilleri de dahil oldu. Tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, birleşime ara verdi.

Ara sırasında Karakaş, yırtıp yere attığı kağıtları topladı.