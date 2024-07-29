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Meclis Genel Kurulu'nda 'katliam' yasası, iktidar kulisinde tatlı keyfi!

Meclis Genel Kurulu'nda sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi görüşülürken, iktidar kulisinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen tatlı dağımı yapıldı.

Güncel
  • 29.07.2024 17:24
  • Giriş: 29.07.2024 17:24
  • Güncelleme: 29.07.2024 17:33
Kaynak: Haber Merkezi
Meclis Genel Kurulu'nda 'katliam' yasası, iktidar kulisinde tatlı keyfi!

TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Görüşmeler devam ederken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'e gelerek iktidar kulisine indi.

Meclis'in kapanıp tatile girecek olması nedeniyle her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen tatlı dağımı yapıldı.

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