Meclis'in çalışma süresi 1 ay uzatıldı

İçtüzük gereği 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM'nin çalışma süresi 31 Temmuz'a uzatıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda AKP'nin Meclis'in çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin verdiği grup önerisi kabul edildi.

İçtüzük gereği 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM'nin çalışma süresinin önerinin kabul edilmesiyle 31 Temmuz'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Kabul edilen öneriye göre; 198 sıra sayılı İklim Kanunu Teklifi, 185 ve 124 sıra sayılı uluslararası antlaşmalar ile 215 sıra sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar Meclis çalışmaları devam edecek.