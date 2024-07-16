Meclis kadrosunda AKP ve BBP’lilerin kızları

Haber Merkezi

AKP eski milletvekili Necdet Ünüvar’ın kızı ile Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin kızı Meclis’te kadroya alındı.

MA'nın haberine göre, Ünüvar’ın kızı Münevver Şeyma Solmazgül, kısa süre önce Meclis’te işe alındı. Destek Hizmetleri Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak iş başı yapan Solmazgül’ün atanabilmesi için Başkan Yardımcısı Arif Erdal isimli bürokratın görevden alındığı ileri sürüldü. Solmazgül’ün yaklaşık 100 bin lira maaş aldığı öğrenildi.

Ünüvar'ın oğlu Alaattin Ünüvar da 2013’te üniversiteyi bitirdikten bir yıl sonra dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafından müşavir olarak atanarak devlette kadro almıştı. 25 yaşında memuriyet sınavına girmeden kadro alan Alaattin Ünüvar halen Ticaret Bakanlığı’nda Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. BBP Genel Başkanı Destici’nin kızı Özgül Hilal Destici’nin de Meclis Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda “programcı” olarak işe alındığı ortaya çıktı.