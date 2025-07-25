Meclis komisyonu için siyasi partilerin temsilci sayısı belli oldu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, son olarak PKK'nin silah bırakma töreni düzenlediği yeni sürece ilişkin TBMM'de kurulacak 51 kişilik komisyon için siyasi parti gruplarından 31 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar isim istedi.

Kurtulmuş'un siyasi parti gruplarına gönderdiği yazıya göre, TBMM'de 51 kişilik liste belirlendi.

Komisyonda AKP 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek.

Ayrıca, TBMM'de grubu bulunmayan HÜDA PAR, Yeniden Refah, TİP, EMEP, DSP ve DP de komisyonda 1'er milletvekili bulunduracak.